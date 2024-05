Mit 14 Jahren: Kris Jenner ließ Khloé illegal Auto fahren!

Die fünfte Staffel von The Kardashians ist draußen! Passend dazu enthüllt Kris Jenner (68) in der Premierenfolge nun ein Geheimnis. Im Gespräch mit ihrer Tochter Khloé Kardashian (39) gibt sie zu, dass ihre Tochter mit 14 Jahren illegal Auto gefahren sei. "Aber du hast mich angelogen und gesagt, ich hätte einen Führerschein, also bist du diejenige, die mir gesagt hat, ich dürfe die Kinder zur Schule bringen", antwortet Khloé ihrer Mutter. Kris habe damals wohl zu ihrer Tochter gesagt, dass sie einen "staatlichen Führerschein" habe.

Damals habe Khloe noch nicht durchschaut, dass ihre Mutter Quatsch erzählte. Inzwischen sei ihr aber bewusst, dass "ein staatlicher Führerschein" Schwachsinn sei. "Sie hätte sich alle Kinder wegnehmen lassen, wenn diese Geschichte herausgekommen wäre", meint Khloé und erzählt in der Folge außerdem von einer anderen Geschichte. Sie war 15 und musste ihre Mutter von einer durchzechten Nacht abholen: "Mom war besoffen und es waren nur sie und ich. Ich fahre auf der Autobahn. Ich bin 15. Ich bin nicht qualifiziert. Das war echt viel für mich."

Erst letztens teilte Kris eine andere, etwas weniger illegale Erinnerung aus ihrer Vergangenheit. Zu Ostern postete die Mutter des Kardashian-Jenner-Clans ein paar alte Bilder ihrer Kinder auf Instagram. Ein Kindheitsfoto von Sohn Robert Kardashian (37) stach dabei besonders hervor: Auf dem Bild streckt er strahlend ein Osterei in die Luft. Den Nutzern fällt dabei direkt die Ähnlichkeit zu Khloés Sohn auf: "Baby Rob sieht wirklich aus wie Tatum Thompson (1)!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé, Kylie, Kris, Kourtney, Kim und Kendall in 2011

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Throwback-Foto Robert Kardashian

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kris ihre 14-jährige Tochter Autofahren ließ? Ich finde es ganz witzig. Das geht gar nicht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de