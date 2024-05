Schuhe vergessen? Rihanna trägt "Socken" für über 1.000 Euro

Rihanna (36) überrascht ihre Fans gerne mit extravaganten Outfits. Dieses Mal hat sich die Sängerin jedoch etwas ganz Spezielles ausgesucht. Es handelt sich um ihre Fußbekleidung, bei der sich der ein oder andere vielleicht die Frage stellen mag, ob Rihanna einfach ihre Schuhe zu Hause vergessen hat. Aber nein! Bei dem, was hier nach gemütlichen Stricksocken aussieht, handelt es sich eigentlich um ein wahres Designerstück. Die Mode-Ikone trägt beim Verlassen ihres Hotels in New York nämlich die über 1000 Euro teuren Domenica Boots des Labels Bottega Veneta, wie People berichtet.

Die teuren Treter sollen wohl sogar wie Strümpfe aussehen, da das Modelabel selbst sie als Boots mit Socken-Effekt vermarktet. Verwunderlich ist es nicht, dass die 36-Jährige sich an den Kollektionen des italienischen Designhauses bedient. Bottega Veneta zählt immerhin zu den absoluten Lieblingslabels ihres Ehemannes A$AP Rocky (35). Neben dem eher ungewöhnlichen Schuhwerk hält Rihanna ihr Outfit sehr sportlich: Sie trägt einen blau-weißen Trainingsanzug der Marke Awake NY. Dazu kombiniert die "Umbrella"-Interpretin eine schwarze eckige Sonnenbrille und eine Baseballcap der New York Yankees. Mit auffallenden Glitzerketten und einer Tasche von Dior rundet die Unternehmerin ihren Freizeit-Look ab.

Aktuell hat es die Stilikone auch in ihrem Alltag als Mama gerne mal etwas gemütlicher. Gemeinsam mit A$AP Rocky hat Rihanna ihre beiden Söhne RZA (2) und Riot. Im Gespräch mit Interview gab die "Rude Boy"-Interpretin kürzlich einen kleinen Einblick in ihre neue Welt abseits des Blitzlichtgewitters: "Es ist eher so, dass ich viel Zeit damit verbringe, die Kinder anzuziehen, und dann frage ich mich: 'Was ist das bequemste Outfit, das ich in ihrer Nähe tragen kann?'" Nichtsdestotrotz beweisen die zweifachen Eltern immer wieder ihr Bewusstsein für stylishe Outfits – beispielsweise beim zweiten Geburtstag ihres älteren Sohnes RZA.

Anzeige Anzeige

ActionPress / BlayzenPhotos / BACKGRID Rihanna, Sängerin

Anzeige Anzeige

BlayzenPhotos / BACKGRID Rihanna, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch Rihannas teure Socken-Boots? Sie sind ein Statement-Teil und definitiv cool. Zu extravagant für meinen Geschmack. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de