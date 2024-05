Unfallgefahr: Dua Lipa musste Choreo für ihre Tour ändern!

Da war ihre Bühnenshow wohl zu heiß – Dua Lipa (28) hatte bei ihren Auftritten mit der Hitze zu kämpfen! In einem Interview mit "The Morning Mash Up" verrät die Sängerin nun: "Ich bin auf meiner Tournee hingefallen, einmal in Barcelona, einmal in Mailand an der gleichen Stelle, und es war gerade die heißeste Woche in Europa." Sie erzählt weiter: "Einige meiner Tänzer schwitzten ein bisschen mehr. Und so bin ich auf einer kleinen Schweißpfütze ausgerutscht und wir mussten die Choreo irgendwie ändern, damit das Gleiche nicht noch einmal passiert." Die Beauty sehe Unfälle auf der Bühne als völlig normal an: "Sie sind Teil der Erfahrung. Du musst dir ein paar blaue Flecken holen."

Ihr kleiner Unfall in Barcelona wurde von ihren Fans reichlich auf TikTok geteilt. Nach ihrem Sturz stand Dua sofort wieder auf und performte weiter. Ihre Follower waren sehr begeistert von der Reaktion der Sängerin und schrieben auf der Plattform: "Wie sie direkt weitermacht, sie ist eine Queen!" oder ein weiterer kommentierte: "Wow! Sie ist wie für die Bühne gemacht!" Im Juni geht es für die "Houdini"-Interpretin auf große Tour – nachdem sie vor wenigen Tagen ihr drittes Album "Radical Optimism" veröffentlicht hat.

Neben ihrer Musikkarriere läuft es in ihrem Privatleben anscheinend auch gut! Schon seit Anfang des Jahres kursieren Gerüchte um eine Liebelei zwischen Callum Turner (34) und ihr. Es gab noch keine offizielle Äußerung der beiden, jedoch wurden sie im vergangenen Monat in New York zusammen gesehen: Arm in Arm. Ein Insider bestätigte die Gerüchte gegenüber Us Weekly: "Callum ist wirklich die erste ernsthafte Beziehung, die sie in den letzten Jahren hatte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Dua Lipa, 2024

Anzeige Anzeige

TatianaK / BACKGRID Dua Lipa und Callum Turner, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Dua Lipas Umgang mit unvorhergesehenen Unfällen während Auftritten? Sehr gut, das ist sehr menschlich von ihr! Ich finde das unprofessionell... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de