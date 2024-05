Dua Lipa und Callum turteln bei Spaziergang durch New York

Dua Lipa (28) und Callum Turner (34) können die Finger nicht voneinander lassen! Seit Anfang des Jahres halten sich hartnäckige Gerüchte, dass die Sängerin und der Schauspieler ein Paar sind. Eine offizielle Bestätigung der beiden gab es bisher zwar nicht, doch ihr Verhalten spricht Bände: Paparazzi erwischten die "Dance The Night"-Interpretin und ihren Liebsten bei einem gemütlichen Spaziergang durch New York. Während sie durch die Straßen schlenderten, legte Callum den Arm um die Musikerin und auch beim Händchenhalten wurden sie abgelichtet. Während des Bummels machten sie einen gelassenen und glücklichen Eindruck – beide grinsten bis über beide Ohren.

Dass die Turteltauben gar nicht voneinander lassen können, ist nicht zu übersehen. Wie ernst es zwischen den beiden sein soll, bestätigte kürzlich ein Insider gegenüber Us Weekly: "Callum ist wirklich die erste ernsthafte Beziehung, die sie in den letzten Jahren hatte." Sie seien bereits viel miteinander umhergereist und haben wohl auch schon die Familien des anderen kennengelernt. "Dua und Callum verbringen fast ihre gesamte Zeit zusammen und sind unzertrennlich", betonte die Quelle damals und fügte hinzu: "Sie meinen es sehr ernst miteinander."

Erste Gerüchte über eine mögliche Liebelei waren aufgekommen, als die Stars bei der Premiere von Callums neuem Film "Master of the Air" in Los Angeles beim Schmusen gefilmt worden waren. Kurz darauf packte ein Informant gegenüber Page Six über das Verhältnis der beiden aus. "Sie war bei der Premiere, um ihn zu unterstützen", erklärte er und berichtete weiter: "Es ist noch sehr neu, aber sie sind verrückt nacheinander." Als der Leinwandstar nach der Party gefragt wurde, ob er und Dua ein Paar seien, dementierte er die Gerüchte nicht, sondern schwieg nur vielsagend.

Dua Lipa und Callum Turner, April 2024

Dua Lipa und Callum Turner, März 2024

