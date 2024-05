Bradley Cooper und Gigi Hadid turteln verliebt auf Festival

Seit einigen Monaten sollen Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (29) schwer verliebt sein. Offiziell ist die Beziehung noch nicht, aber die beiden scheinen kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe machen zu wollen. Dem Portal Just Jared liegt nun ein Video vor, das den Schauspieler und das Model beim BottleRock Napa Valley Festival zeigt. Während sie dem Konzert von Sängerin Stevie Nicks (76) lauschen, kommen sie sich ganz nahe: Gigi lehnt sich vertraut auf Bradleys Schulter und flüstert ihm etwas ins Ohr. Der Hollywoodstar bricht daraufhin in Lachen aus und schenkt seiner Begleitung einen liebevollen Blick.

Wie verliebt sie sind, verbargen Bradley und Gigi auch nicht während eines Konzerts von Taylor Swift (34), das sie in Paris besuchten. Auf TikTok kursierte ein Video, das das Paar in der VIP-Loge beim Feiern zeigte. Beobachter hatten ein genaues Auge auf die beiden und konnten nach der Show ein paar süße Details verraten. "Die beiden hielten das öffentliche Turteln auf ein Minimum, küssten sich ab und zu und umarmten sich hin und wieder", offenbarte ein Konzertbesucher gegenüber Entertainment Tonight. Das Konzert sollen sie dann Händchen haltend verlassen haben. Es scheint, als sei die frische Beziehung mittlerweile richtig ernst geworden.

In Insiderkreisen ist sogar schon die Rede von einer möglichen Verlobung. "Alles läuft gut mit Gigi und Bradley und sie sind wirklich glücklich in ihrer Beziehung. Ihre Freunde und Familie würden es gerne sehen, wenn sie sich bald verloben", offenbarte eine Quelle im Gespräch mit ET. Allerdings sind beide Eltern, was ein Grund sein könnte, weshalb sie sich Zeit lassen. Bradley hat seine Tochter Lea (7) aus der Beziehung zu Model Irina Shayk (38), Gigi ihr Töchterchen Khai (3) zusammen mit Zayn Malik (31). Als Nächstes sollen erst einmal die beiden Familien zusammengeführt werden.

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Backgrid Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea bei der Premiere von "Maestro", Dezember 2023

