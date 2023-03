Kathrin Menzinger verrät verrückten Fakt über ihren Freund

Was für ein lustiger Zufall! Die Profitänzerin Kathrin Menzinger (34) ist vor allem durch Let's Dance einem größeren Publikum bekannt geworden. Im vergangenen Jahr nahm sie sogar die heiß begehrte Trophäe mit dem Zirkusartisten René Casselly (26) mit nach Hause. Doch auch privat scheint es für die Blondine bestens zu laufen. 2019 hatte sie ihre Liebe zu dem Fotografen Max Kumptner offiziell gemacht. Nun verrät Kathrin einen verrückten Fakt über sich und ihren Max!

"Mein Freund und ich haben am selben Tag Geburtstag", plaudert die Österreicherin gut gelaunt in einem Clip der offiziellen Instagram-Seite von "Let's Dance" aus. Wer hätte das gedacht? Somit haben die Turteltauben beide am 24. September gleich zwei Gründe zu feiern!

Doch Kathrin überrascht das Netz auch mit ein paar Funfacts über sich selbst. "Ich bin leidenschaftliche Hobbybäckerin und habe sogar ein Backbuch geschrieben", verrät sie zudem. Ihre Fans sind begeistert. "Wir brauchen Kathrin beim Großen Promibacken, sie würde bestimmt gewinnen!", kommentiert eine Nutzerin.

RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger, "Let's Dance"-Profitänzerin

Getty Images Jorge Gonzalez und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2023

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger im Dezember 2022

