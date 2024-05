Diese schräge royale Regel hat Prinz William gebrochen!

Die Mitglieder des britischen Königshauses sind für ihre strengen Protokolle bekannt. Immer wieder tauchen Spekulationen über die zahlreichen Konventionen auf, die es für die Royals zu befolgen gilt. Vergangenes Jahr enthüllte Prinzessin Kate (42) eine dieser bizarren Regeln, die es für sie in jedem Fall einzuhalten gilt. Es handelt sich um das Verteilen von Unterschriften an Fans. Anfang dieses Monats gab Prinz William (41) jedoch zu, dieses Protokoll gebrochen zu haben, wie Mirror berichtet. Es geschah, als er den weltberühmten Fistral Beach in Cornwall besuchte. William unterschrieb auf dem Gips des Jungen und flüsterte ihm zu: "Psst, erzähl das niemandem. Ich darf das gar nicht machen!"

Prinzessin Kate hatte eine Gruppe Kinder im vergangenen Jahr mit einigen Zeichnungen vertröstet, um die kuriose Unterschriftenregelung einzuhalten. Während seine Frau sich strikt ans Protokoll zu halten scheint, machte William an diesem Tag einmal eine Ausnahme. Der neunjährige Phoenix Kanes fragte den Sohn von König Charles III. (75) ganz frech im Vorbeigehen nach einem Autogramm auf seinem eingegipsten Arm. Damit, dass der Brite tatsächlich stehen bleibt, hat vermutlich niemand gerechnet – doch damit versüßte er dem Kleinen definitiv seinen Tag. Böse Folgen scheint Williams Regelbruch allerdings keine gehabt zu haben.

Allgemein haben die Royals seit dem Ableben von Queen Elizabeth II. (✝96) ein paar ihrer strengen Protokolle wohl etwas gelockert. Einige Mitglieder des britischen Königshauses – darunter auch Kate und William – wurden dabei gesehen, wie sie Selfies mit ihren Fans schossen. Dass das Posieren für Selfies ein Tabu ist, war zwar nie Teil des offiziellen Regelwerkes, jedoch gab es in der Vergangenheit viele Hinweise auf ein ungeschriebenes Verbot. Im Jahr 2018 bezeichnete sich William einmal als "allergisch" gegen Selfies. Herzogin Meghan (42) machte 2017 eine sehr deutliche Ansage, in der sie behauptete, dass ihnen das Machen von Selfies nicht erlaubt sei.

MEGA Prinz William am Fistral Beach

MEGA Prinz William und Prinzessin Kate posieren für Selfie

