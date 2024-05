Kelly Osbournes Sohn wäre bei seiner Geburt fast erstickt

Kelly Osbourne (39) plaudert aus dem Nähkästchen. Die Tochter von Ozzy Osbourne (75) ist 2022 zum ersten Mal Mama geworden. Nun verrät sie, dass die Geburt ihres Sohnes allerdings nicht ganz reibungslos verlaufen ist. "Bevor wir mit dem Pressen begonnen hatten, drehte er sich und die Nabelschnur wickelte sich um seinen Hals", erinnert sich der Realitystar im Interview mit People an den Tag von Sydneys Geburt zurück und erklärt weiter: "Als wir dann loslegten, sagte der Arzt: '[...] Wir müssen schnell machen.' Also sagte ich: 'Okay, wir machen das, ich bringe ihn zur Welt.'" Innerhalb kürzester Zeit sei Kellys Sohn dann geboren worden.

Seitdem schwärmt die "The Osbournes"-Bekanntheit immer wieder von ihrer neuen Rolle als Mama. "Das vergangene Jahr war aus einem Grund das magische Jahr meines Lebens", schrieb sie im November auf Instagram und ergänzte: "Dieser Grund bist du, Sydney. Zu sehen, wie du wächst, lernst und ein kleiner Mann wirst, ist die größte Freude, die ich je empfunden habe." Für sie sei ihr Wonneproppen die wichtigste Person auf der Welt. "Bevor du kamst, war Liebe nur ein Wort, von dem ich dachte, ich würde es verstehen. Jetzt weiß ich wirklich, was Liebe ist. Ich stehe für immer in deiner Schuld, weil du mich die Schönheit, Bedeutung und Wahrheit der Liebe gelehrt hast", widmete sie ihm weitere süße Worte.

Doch während der Schwangerschaft hatte es die Sängerin nicht immer leicht, wie sie kürzlich im Interview mit People ausplauderte: Sie litt an Schwangerschaftsdiabetes. "Ich hatte nicht die Schwangerschaft, in der man essen konnte, was man will. Das war ätzend. Ich war neun Monate lang hungrig", verriet sie. Statt zu essen, worauf sie Lust hatte, hielt Kelly eine "völlig zuckerfreie Diät ohne Kohlenhydrate" ein.

Getty Images Kelly Osbourne, Tochter von Ozzy Osbourne

