So geht es Madleen Matthias nach "Princess Charming"-Zeit

Madleen Matthias (23) suchte in der vergangenen Staffel der Datingshow Princess Charming die große Liebe, ging aber schlussendlich leer aus. Promiflash will nun von der Influencerin wissen, wie sich ihr Leben seit ihrer Teilnahme an der TV-Show verändert hat. Obwohl sie auf Social Media leicht an Popularität gewonnen hat, hat sich an Madleens Alltag wenig geändert. "Meine Confidence ist auf jeden Fall ein bisschen gestiegen und ich fühle mich ein bisschen wohler mit mir selbst", gibt sie zu. Madleen erhielt nach der Show überwiegend positives Feedback, obwohl es auch einige negative Reaktionen auf ihre Entscheidungen gab. Besonders schwierige Nachrichten kamen, wenn ihre Fans über den Abgang bestimmter Favoritinnen enttäuscht waren.

Aber wie steht Madleen nun zu den anderen Kandidatinnen, die mit ihr bei "Princess Charming" waren? Mit einigen habe sie noch Kontakt, erklärt sie Promiflash. "Ich habe noch Kontakt zu Nina und sonst ab und an zu Desi." Außerdem tausche sie sich hin und wieder auch mit anderen ehemaligen Teilnehmerinnen über Instagram-Stories aus. Die Erfahrung bei "Princess Charming" scheint Madleen in vielerlei Hinsicht bereichert zu haben, auch wenn sie das Rampenlicht nicht so sehr sucht und sich eher auf ihr persönliches Wohlbefinden konzentriert.

Im Finale der Kuppelshow hatte sich Madleen damals für Elsa Louise entschieden, aber nach einer kurzen Kennenlernphase gingen die beiden wieder getrennte Wege. Nach ihrer Zeit bei "Princess Charming" führte die Studentin dann eine weitere Beziehung, die sie aber aus der Öffentlichkeit heraushielt. Erst als Schluss war, berichtete sie davon. Derzeit gilt sie als Single.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

Anzeige Anzeige

Princess Charming, RTL+ Elsa und Madleen bei "Princess Charming"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich nicht so viel für sie verändert hat? Ja, ich kann das verstehen. Nee, ich dachte, ihr Leben hätte sich komplett geändert! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de