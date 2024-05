Willow Smith trägt Wollschal bei sommerlichen Temperaturen!

Willow Smith (23) scheint sich bei hohen Temperaturen gerne warm anzuziehen. In Malibu sind aktuell meistens über 20 Grad, dabei läuft die Tochter von Will Smith (55) im dicken Pulli mit einem Wollschal durch die Straßen. Ist ihr das bei sommerlichen Temperaturen nicht zu warm? Anscheinend nicht – lässig schlendert sie in braunen Schlappen durch die Gegend, nachdem sie einkaufen war. Dabei trägt sie eine Flasche unter ihrem Arm und hält ihren Schlüssel in der Hand.

Die 23-Jährige mag außergewöhnliche Statements. In besonderen Zeiten rasiert sie sich immer ihre Haare kurz, zuletzt 2021 während eines Konzerts. Das alles wurde in einem Video auf Facebook veröffentlicht, in dem sie nach ihrem Haarschnitt den Grund für diese Idee nannte. "Ich rasiere meinen Kopf immer zu monumentalen Zeiten in meinem Leben, wenn sich die Dinge wirklich ändern – und dies ist definitiv einer dieser Momente", offenbarte die Sängerin.

Mit nur zehn Jahren veröffentlichte Willow ihren ersten Song "Whip My Hair". Heute startet die Sängerin mit ihrer Musikkarriere total durch – viele Kritiker warfen ihr vor, sie sei nur so erfolgreich durch ihre berühmten Eltern Will Smith und Jada Pinkett-Smith (52). In einem Interview mit Allure sprach Willow offen über die Vorwürfe: "Ich glaube definitiv, dass mich diese gewisse Unsicherheit nur noch mehr angetrieben hat."

Getty Images Willow Smith bei der Met Gala 2024

Getty Images Willow Smith und ihr Vater Will Smith, 2012

