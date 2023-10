Ehe-Enthüllungen: Die Kinder haben Mitleid mit Will Smith!

Wie fühlen sich Will Smiths (55) Kinder nach den vielen Enthüllungen im Moment? Jada Pinkett-Smith (52) packte in den vergangenen Tagen zahlreiche Details über ihr Privatleben aus – und dabei offenbarte sie auch, dass ihre Ehe schon vor Jahren in die Brüche gegangen war: Das Paar hatte sich sogar bereits vor rund sieben Jahren getrennt und arbeitete in der darauffolgenden Zeit immer wieder an seiner Beziehung. Diese Schlagzeilen gehen auch an den Kindern des "I Am Legend"-Darstellers nicht spurlos vorbei: Angeblich sollen Wills Kinder Trey (30), Willow (22) und Jaden (25) gerade Mitleid mit ihrem Vater haben.

Ein Insider berichtet jetzt gegenüber Entertainment Tonight, dass Will den Kindern im Moment aufgrund der Enthüllungen ziemlich leid tue. "Sie wissen, dass er in letzter Zeit viel durchgemacht hat – und das ist jetzt nicht gerade hilfreich", betont der Informant und fügt hinzu: "Sie wünschen sich, dass einige der privaten Angelegenheiten ihrer Familie privat bleiben."

Und wie geht Will selbst mit den vielen Schlagzeilen über sein Privatleben um? Er versuche, sich abzulenken und sich auf seine guten Freunde und seine Kinder zu konzentrieren. Außerdem erklärt der Insider: "Er versucht, sich nicht von irgendwelchen äußeren Umständen beeinflussen zu lassen."

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith im März 2022

Getty Images Jada Pinkett, Willow, Will, Jaden und Trey Smith

Getty Images Will Smith im Januar 2020

