Herzlich: Will Smith teilt frühere Bilder mit seiner Tochter

So zeigt Will Smith (54) die Liebe zu seiner Tochter Willow Smith (22)! Seit dem Jahr 1997 ist der Schauspieler mit seiner Frau Jada Pinkett-Smith (51) verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder – Willow ist zwei Jahre jünger als Jaden Smith (24). Normalerweise nutzt Will seinen Social-Media-Account eher dafür, um für seine aktuellen Projekte zu werben. Doch jetzt zeigte Will seiner Community einen privaten Moment mit seiner Tochter.

Auf seinem Instagram-Kanal teilte Will eine Bilderreihe, die er Willow widmete. Eine Aufnahme scheint schon einige Jahre her zu sein. Sie zeigt die Sängerin noch eher jugendlich und mit bunten Haaren. Ein weiterer Schnappschuss zeigt das Duo, als Willow schon deutlich älter ist. Will und die 22-Jährige umarmen sich darauf innig und lachen dabei. Diese Fotos kommentierte er mit den Worten: "Dieses Papa-Tochter-Ding ist echt!" Willow schien begeistert von dem Beitrag und äußerte sich dazu mit einem Herzaugen-Emoji.

Im vergangenen Jahr wurde sein Sohn Trey Smith aus seiner ersten Ehe 30 Jahre alt. Auch zu diesem Anlass postete er private Einblicke in sein Leben und schrieb dazu: "Verdammt?! Ich habe jetzt offiziell einen 30 Jahre alten Sohn!"

Instagram / willsmith Willow Smith und Will Smith

Getty Images Willow Smith und Will Smith im Juli 2016

Getty Images Jada Pinkett Smith, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith und Trey Smith

