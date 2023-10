Wussten Will und Jada Pinkett-Smiths Kinder von Trennung?

Will Smith (55) und seine Frau Jada (52) sorgen weiterhin für große Schlagzeilen. Vergangene Woche ließ die Schauspielerin die Bombe platzen: Bereits seit sieben Jahren ist sie nicht mehr mit ihrem Ehemann zusammen – ein großer Schock für alle Fans des eigentlichen Traumpaares. Von der Trennung wusste offenbar nur der engste Kreis der Familie. Ob die Kinder von Will und Jada von vornherein eingeweiht waren?

In dem Podcast "On Purpose With Jay Shetty" gab die Musikerin am Montag weitere Einblicke in ihr Privatleben. "Ich denke, einer der rettenden Faktoren war, dass es keine Geheimnisse zwischen Will und mir gab", erklärte sie und ergänzte: "Und es gab keine Geheimnisse zwischen meinen Kindern und mir." Die ganze Familie habe Bescheid gewusst, was es den beiden leichter gemacht habe.

Mit der Enthüllung ihrer Eltern scheint eine Last von ihrem Nachwuchs abgefallen zu sein. Besonders ihre beiden Jüngsten Willow (22) und Jaden (25) sollen erleichtert sein. "Sie alle wollen, dass jeder sich selbst treu bleibt und keinen Groll mehr hegt oder Geheimnisse hat", hatte ein Insider bereits erklärt.

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett Smith und Will Smith, November 2021

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett-Smith, 2022

Anzeige

Action Press Willow und Jaden Smith bei der Pariser Fashion Week 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de