In diesem Look nahm Angela Merkel die Macrons in Empfang!

Für diesen Anlass hat sich Angela Merkel (69) mächtig in Schale geworfen! Am Montagabend war auch die Altbundeskanzlerin unter den geladenen Gästen beim Staatsbankett in Berlin. Es ist das erste Mal nach 24 Jahren, dass ein französischer Präsident auf Staatsbesuch in Deutschland ist. Dafür hatte die Ex-Kanzlerin ihre berühmten Anzüge im Schrank gelassen und gegen einen festlicheren Look eingetauscht. Die Politikerin im Ruhestand trug ein langes türkises Kleid mit farblich passendem Jäckchen. Den Look rundete sie mit Pumps und einer Clutch in eben diesem Türkiston ab.

Wie auf den Bildern des Banketts zu erkennen ist, zauberte ihr die Begegnung mit dem französischen Präsidentenpaar ein besonders breites Grinsen ins Gesicht. Es ist kein Geheimnis, dass die Ex-Kanzlerin und Emmanuel Macron (46) ein gutes Verhältnis zueinander pflegen. Nachdem sie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) begrüßt hatte, schüttelte sie dem französischen Präsidenten voller Freude die Hand. Die Begrüßung von Frankreichs First Lady wurde dann noch freundschaftlicher: Die beiden Frauen fielen sich in die Arme und Brigitte Macron (71) gab Angela ein Küsschen auf die Wange.

Abgesehen von besonderen Anlässen wie dem Staatsbankett sagt die Ex-Kanzlerin alle weiteren Termine konsequent ab. Doch womit verbringt sie heutzutage nach insgesamt 16 Jahren Amtszeit ihre Freizeit? Es gibt ein Projekt, dem sie sich zurzeit am meisten widmet: ihren Memoiren. In Co-Autorenschaft mit ihrer Büroleiterin Beate Baumann verfasst sie die Autobiografie, die bereits im Herbst dieses Jahres veröffentlicht werden soll.

Getty Images Angela Merkel und Brigitte Macron in Berlin

Getty Images Angela Merkel, Altkanzlerin

