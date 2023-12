Nach vier Monaten: Bam Margera und Dannii haben sich verlobt

Sie gehen bereits den nächsten Schritt! Bam Margera (44) hatte ein turbulentes Jahr: Mehrere Male wurde er verhaftetet, hatte Probleme wegen seines Alkohol- und Drogenkonsums und stritt sich mit seiner Ex wegen seines Sohnes Phoenix. Inmitten des ganzen Dramas verliebte sich der Jackass-Star neu: Seit Juni geht er mit seiner neuen Freundin Dannii Marie durchs Leben. Offenbar läuft ihre Beziehung auch richtig gut: Bam und Dannii sind schon seit zwei Monaten verlobt!

Das verrät der 44-Jährige gegenüber Us Weekly. Bereits im Oktober habe er seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt – zu dem Zeitpunkt waren sie erst vier Monate zusammen. "Wir sind einfach ein wirklich gutes Team. Ich hatte vorher nie eine Struktur. Ich bin immer aufgewacht und wusste nicht, was ich mit dem Tag anfangen sollte." Dannii Marie habe Bams Leben positiv verändert: "Sie ist alles, was ich mir je gewünscht habe – ich könnte mir nicht mehr wünschen."

Auch in den schweren Momenten der vergangenen Monate wich die US-Amerikanerin nicht von Bams Seite. "Er hat den Entzug gemacht und ich bin nirgendwo hingegangen", verrät Dannii gegenüber dem Medium und erklärt, wie sie ihm dabei unter die Arme griff: "Er hatte kein Telefon. Ich habe seine Nummer geändert und wir haben die bösen Leute einfach mit einem X versehen und jetzt sind wir hier."

Instagram / bam__margera Bam Margera, TV-Star

Instagram / danniimarieofficial Bam Margera und Dannii Marie

MEGA Bam Margera, "Jackass"-Star

