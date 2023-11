Achterbahn der Gefühle: Ella Endlich schwärmt vom Muttersein

Ella Endlich (39) schwebt noch immer im absoluten Mutterglück! Erst vor wenigen Monaten hatte die Sängerin ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Von ihrem kleinen Sohnemann kommt die stolze Mama auch gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Im Fernsehen machte sie bereits deutlich, wie viel Freude ihr der Kleine bereite. Auch jetzt spricht Ella über ihr Glück, Mama zu sein!

Zwar habe Ellas Körper mit der Schwangerschaft zunächst mit so einigen Veränderungen zu kämpfen gehabt, doch die haben sich auch schnell wieder gelegt. "Ab dem dritten Monat war mein Körper dann nur noch von Glückshormonen geflutet", berichtet die Blondine im Gespräch mit Bunte. Auch die letztendliche Geburt sei eine Achterbahn der Gefühle gewesen: "Als der Kleine auf meine Brust gelegt wurde, durchfluteten mich noch die Schmerzwellen und ich konnte diese tiefe Freude zuerst gar nicht richtig fühlen. [...] Aber wenig später flossen bei uns beiden die Freudentränen und wir lagen uns in den Armen. Das war ein magischer Moment."

Neben einigen Gesangseinlagen sprach Ella bloß wenigen Wochen nach der Geburt in der Sendung "Die Giovanni Zarrella Show" über ihren kleinen Sohn. "Er ist einfach zauberhaft. Er ist so toll. Er macht uns so eine Freude", schwärmte sie total vernarrt in ihren Nachwuchs.

Ella Endlich im Juni 2023

Ella Endlich, Sängerin

Ella Endlich im August 2018

