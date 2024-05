Darum hält Jessica Biel ihre Kinder vom Rampenlicht fern

Jessica Biel (42) und Justin Timberlake (43) stehen bereits seit mehreren Jahrzehnten im Rampenlicht. Ihre beiden Söhne Silas und Phineas halten die beiden jedoch so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Im Podcast "Let's Talk Off Camera" erklärt die Schauspielerin nun, was sie und ihren Ehemann zu der Entscheidung geführt hat: "Ich möchte sie nicht in irgendeiner Weise [öffentlich] bloßstellen, solange sie nicht die Möglichkeit haben, diese Entscheidung selbst zu treffen." Dem Paar sei es wichtig, ein wenig Normalität für ihre Kinder zu schaffen. Dazu gehöre auch, Silas und Phineas von den Paparazzi fernzuhalten.

Aus diesem Grund entschieden sich Jessica und Justin bereits vor einigen Jahren, ihre Kinder fernab von den Promi-Hotspots Los Angeles und New York großzuziehen. "An der Ostküste wird man unter Druck gesetzt, an der Westküste wird man irgendwie unter Druck gesetzt. Das ist der Grund, warum wir dort nicht mehr wirklich leben", erzählt Jessica. Bereits seit einigen Jahren lebt die Familie überwiegend in Big Sky im US-Bundesstaat Montana und Nashville in Tennessee.

Im Netz geben Jessica und Justin dennoch ab und an Einblicke in ihren Familienalltag. Dabei achtet das Paar jedoch stets darauf, die Gesichter ihrer Kinder nicht zu zeigen. Erst vor wenigen Wochen teilte Jessica ein paar niedliche Schnappschüsse via Instagram, die sie, Silas und Phineas backstage bei einem Konzert von Justin zeigen. Der Sänger befindet sich derzeit auf großer Welttournee. "Es ist eine Familienangelegenheit, ihr alle", betitelte sie die Aufnahmen.

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake mit ihren Söhnen Silas und Phineas

Instagram / jessicabiel Jessica Biel mit ihren Söhnen Silas und Phineas, April 2024

