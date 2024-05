Trotz Krebs: König Charles plant weitere Auslandstermine!

König Charles III. (75) hat offenbar große Pläne! Der Monarch wird derzeit aufgrund einer Krebserkrankung behandelt. Das hält ihn aber nicht davon ab, seine Pflichten wahrzunehmen. Ganz im Gegenteil: Offenbar plant das britische Oberhaupt derzeit sogar weitere Auslandsbesuche. Wie OK! berichtet, vermutet der ehemalige Butler des Königs, Grant Harrold, dass Charles schon bald weitere Länder besuchen wird. "Ich denke, Charles wird mehr Besuche in den Commonwealth-Ländern ansetzen. Wenn er dazu in der Lage ist, dann wird er es tun. Er ist sehr entschlossen", berichtet er.

Zudem fügt der Ex-Butler verheißungsvoll hinzu: "Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, dann wird er es auch tun. Er könnte sogar ein paar Überraschungsbesuche machen, man weiß ja nie." Grant zufolge sei es ein gutes Zeichen, dass Charles mittlerweile wieder mehr Termine wahrnimmt als noch vor einigen Wochen. "Offensichtlich hat sich sein Arbeitspensum leicht erhöht. Ich hoffe, dass sich das fortsetzt, denn schließlich ist er der König und das Oberhaupt des Commonwealth und das ist eine sehr wichtige Rolle für ihn, die er nach besten Kräften ausfüllen will."

Seine Ehefrau Königin Camilla (76) wäre darüber vermutlich eher unglücklich. Wie kürzlich ein Insider gegenüber The Daily Beast verriet, soll sich die Königsgemahlin große Sorgen um ihren Mann machen: "Sie hat versucht, ihn zu ermutigen, es langsamer angehen zu lassen. Natürlich will er weitermachen, aber sie hat Angst, dass ihn das zurückwerfen könnte." Charles selbst sei jedoch fest entschlossen, so viele Termine wie nur möglich wahrzunehmen. "Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er die Dinge langsam angeht. Wenn überhaupt, dann ist er noch entschlossener, so viel wie möglich zu tun", plauderte die Quelle weiter aus.

Getty Images König Charles, Mai 2024

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla

