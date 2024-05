Trotz Ehekrise: J.Lo ist mit Ben Afflecks Tochter unterwegs

Auch in Zeiten einer vermeintlichen Ehekrise möchte Jennifer Lopez (54) ihrer Familie wohl eine tolle Stiefmutter sein. Die Sängerin und Ben Affleck (51) sollen mehreren Insidern zufolge kurz vor einer Scheidung stehen. Das Paar lebt mittlerweile sogar getrennt voneinander. Zeit mit ihren Liebsten möchte die "Love Don't Cost a Thing"-Interpretin aber dennoch verbringen, wie neueste Schnappschüsse, die Hello! vorliegen, zeigen. Auf einem Foto ist J.Lo gemeinsam mit Bens Tochter Violet (18), die aus der früheren Ehe mit Ex-Frau Jennifer Garner (52) hervorging, nach einem gemeinsamen Lunch in Beverly Hills zu sehen. Die zwei umarmen sich innig – der Gesichtsausdruck der 18-Jährigen sieht dabei etwas betrübt aus.

Erst wenige Stunden zuvor war die Kleine noch zusammen mit ihrem Vater und ihren Geschwistern Fin (15) und Samuel (12) unterwegs. Von Daily Mail veröffentlichte Fotos zeigten die Familie beim Kartenspiel an einem Restauranttisch in Los Angeles. Dem Lächeln nach zu urteilen, hatten der Filmstar und sein Nachwuchs reichlich Spaß. Ben ließ sich den aktuellen Trubel um die Beziehung zu seiner Gattin nicht ansehen.

Ob die beiden nun wirklich in einer Ehekrise stecken, ist seit Wochen unklar. Wirklich geäußert hat sich das Ehepaar selbst dazu nämlich noch nicht. "Sie wissen es doch besser", war das Einzige, was J.Lo den Medien entgegenbrachte, als sie bei der Pressekonferenz zu ihrem neuen Film "Atlas" von einer Reporterin auf die Gerüchte angesprochen wurde. Wollte sie damit den Eindruck vermitteln: Diese Frage überhaupt zu stellen, ist lächerlich, weil alle Behauptungen um eine bevorstehende Scheidung falsch sind?

Getty Images Violet Affleck und Jennifer Garner im Weißen Haus, 2022

Thecelebrityfinder/MEGA Jennifer Lopez, Mai 2024

