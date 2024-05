Krisengerüchte mit J.Lo: Ben Affleck hat Spaß mit den Kids!

Zwischen Ben Affleck (51) und seiner Ehefrau Jennifer Lopez (54) soll es aktuell kriseln. Anstatt Trübsal zu blasen, zeigt sich der Schauspieler jedoch sichtlich vergnügt mit seinen Kindern in der Öffentlichkeit. Das ist auf aktuellen Fotos zu sehen, die Daily Mail vorliegen. Diese zeigen den Ex von Jennifer Garner (52) mit Violet (18), Fin (15) und Samuel (12) beim Kartenspielen an einem Restauranttisch. Die Zeit mit seinem Nachwuchs genießt der Hollywoodstar offenbar sehr, denn er und die drei Kids lachen miteinander und haben anscheinend mächtig Spaß.

Erst vor wenigen Tagen ließ sich Ben ebenfalls nichts von den Schlagzeilen rund um ihn und seine Ehefrau anmerken. Superlässig machte der 51-Jährige unter anderem eine Spritztour, bei der sogar sein Ehering zum Vorschein kam. Auch während eines gemeinsamen Dinners mit Freunden funkelte das Schmuckstück an seinem Finger. Die Spekulationen um ein mögliches Liebes-Aus kommentierte der Hollywoodstar bislang nicht.

Anders sieht es hingegen bei seiner Frau aus. In der vergangenen Woche äußerte sich J.Lo erstmals zu den Gerüchten: Bei einer Pressekonferenz zu ihrem aktuellen Film wurde die Musikerin von einer Reporterin direkt auf ihre vermuteten Probleme mit Ben angesprochen. "Sie wissen es doch besser", entgegnete die Sängerin daraufhin knapp. Die Frage, ob die Gerüchte wahr seien, ließ sie offen.

MEGA Ben Affleck mit seinen beiden Kindern Violet und Samuel im August 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2024

