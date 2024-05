Cindy Crawford teilt süße Erinnerung zum 26. Hochzeitstag!

Cindy Crawford (58) macht ihrem Ehemann Rande Gerber (62) ein niedliches Liebesbekenntnis. Anlässlich ihres 26. Hochzeitstages teilt das Model einige rührende Zeilen und ein altes Pärchenfoto. "Du weißt, dass du schon echt lange verheiratet bist, wenn die Bilder von früher aussehen, als wären sie aus einer Zeitkapsel gekommen!", schreibt die gebürtige US-Amerikanerin auf Instagram und schwärmt: "Herzlichen Glückwunsch zum 26. Jubiläum, Rande. Ich bin so stolz auf uns und alles, was wir zusammen erlebt haben. Ich liebe unser Leben, und meinen besten Freund an meiner Seite zu haben. Auf mehr – mehr Lachen, Tanzen und Liebe!"

Auf dem Erinnerungsfoto sind Cindy und Rande in jüngeren Jahren abgelichtet: Die Schauspielerin sitzt auf dem Schoß des heutigen 62-Jährigen und hat die Arme um ihn gelegt. Beide strahlen währenddessen über beide Ohren. "Dieses Lachen!", kommentiert der Unternehmer die Aufnahme. Auch zahlreiche Promis und Fans gratulieren dem Paar. David Beckham (49) wünscht beispielsweise: "Alles Gute zum Jahrestag, ihr zwei!" Zudem richten Christy Turlington (55), Linda Thompson (74) sowie Amber Valletta (50) ihre Glückwünsche aus.

Auch am Tag ihrer Silberhochzeit machte die 58-Jährige deutlich, wie glücklich sie mit Rande ist. Damals postete die Beauty einige Bilder der Zeremonie, die 1998 stattgefunden hatte. "Heute vor 25 Jahren haben Rande und ich im Ocean Club auf den Bahamas geheiratet. Es war eine perfekte Hochzeit!", erinnerte sich Cindy. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder namens Presley (24) und Kaia Gerber (22).

Getty Images Cindy Crawford und Rande Gerber im Juni 2018

Instagram / cindycrawford Rande Gerber und Cindy Crawford auf ihrer Hochzeit

