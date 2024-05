Drehen Matthias Schweighöfer und seine Ruby wieder zusammen?

Ruby O. Fee (28) und Matthias Schweighöfer (43) sind schon seit einigen Jahren ein Liebespaar. Für den Film "Army of Thieves" standen die beiden Stars auch schon zusammen vor der Kamera. Laut Bild soll sich nun ihr nächstes gemeinsames Projekt anbahnen. Matthias dreht momentan seinen neuesten Streifen "Das Leben der Wünsche" in Berlin. Am Set des Dramas soll jetzt ausgerechnet seine Liebste gesehen worden sein. Eine Mitarbeit der Schauspielerin an der Verfilmung des Romans war bis dahin nicht bekannt.

Eine Anfrage der Tageszeitung beantwortete die Produktionsfirma Pantaleon sehr vage. "Wir können aktuell leider nichts bestätigen und keine weiteren Informationen geben", hieß es in einem Statement. In dem Film verkörpert Matthias einen beschäftigten, zweifachen Papa, dem drei Wünsche erfüllt werden, die allerdings nicht nur Gutes zur Folge haben. Die Geschichte wird mit Spannung erwartet. Wie Zeit Online berichtete, hatte das Projekt sogar Unterstützung von offizieller Seite bekommen. Das staatlich geförderte Medienboard Berlin-Brandenburg habe "Das Leben der Wünsche" mit satten 600.000 Euro gesponsert.

Die Beziehung von Ruby und Matthias musste schon einige Höhen und Tiefen durchmachen. Um ihren stressigen Alltag besser zu verarbeiten, machen die Stars eine gemeinsame Paartherapie. In einem Interview mit Vogue hatten sie total offen darüber gesprochen. "Das ist schön für uns als Paar – hilft mir aber auch für meine eigene Entwicklung extrem weiter", hatte die "Bibi & Tina"-Darstellerin geschwärmt. In den wöchentlichen Gesprächen habe auch Matthias an sich gearbeitet: "Ich habe gelernt, besser zu kommunizieren und mich in mein Gegenüber hineinzuversetzen."

Getty Images Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Instagram / matthiasschweighoefer Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer

