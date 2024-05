Vorab Fotos: So heiß wird Christina Aguileras Las-Vegas-Show

Am Freitag ist es endlich so weit: Christina Aguilera (43) wird das erste Konzert ihrer "Christina Aguilera at Voltaire"-Residenz geben. Via Instagram gibt die Sängerin ihren Fans nun einen kleinen Einblick in die diversen Outfits, die sie während der Show tragen wird. Diese versprechen vor allem eins: Es wird heiß! Unter anderem trägt Christina ein knappes silbernes Kleid, das an den Seiten mit einem transparenten Stoff versehen ist. Auf einem weiteren Bild posiert die "Beautiful"-Interpretin in einem schwarzen Body, zu dem sie kniehohe Lederstiefel sowie einen Umhang, der mit Blumen bestickt ist, kombiniert.

Die Fans können Christinas Show kaum erwarten. "Wir sehen uns dieses Wochenende, meine Königin. Ich kann es kaum erwarten", kommentiert beispielsweise ein aufgeregter Fan unter dem Post. "Du siehst so großartig aus! Ich muss diese Show sehen", zeigt sich auch ein anderer Follower begeistert. In einem Interview mit Vogue erklärte Christina bereits, wie intensiv die Konzeption der Show für sie war: "Ich habe das Gefühl, dass dies ein Kapitel in meinem Leben ist, in dem ich mich mehr auf das konzentriere, was ich tun möchte. [...] Gerade bei dieser Show konnte ich etwas ganz Besonderes und Einzigartiges schaffen, was ich vorher nicht konnte."

Mit dem Konzept von Residenzen in Las Vegas kennt sich Christina bereits aus. Von 2019 bis 2020 hatte die Musikerin bereits eine Show namens "Christina Aguilera: The Xperience" – und diese bot dem Publikum so einiges. Mit einer Set-List von 21 Songs, diversen Kostümwechseln und spektakulären Performances begeisterte Christina insgesamt knapp 75.000 Fans.

Getty Images Christina Aguilera, Sängerin

Getty Images Christina Aguilera, 2019

