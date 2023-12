Bam Margera wollte sterben, bevor er seine Verlobte traf

Sie half ihm in der schlimmsten Zeit seines Lebens. Bam Margera (44) hat in den vergangenen Jahren so einiges durchmachen müssen: Der Jackass-Star war mehrmals ins Krankenhaus eingeliefert sowie verhaftet worden, hatte mit Alkohol- und Drogenproblemen gekämpft und befindet sich immer noch im Sorgerechtsstreit um seinen Sohn Phoenix. Vor sechs Monaten lernte er aber seine neue Partnerin Dannii Marie kennen – und alles änderte sich zum Positiven. Ihr Kennenlernen rettete Bam buchstäblich das Leben.

Im Juni wurde der 44-Jährige wegen seiner Eskapaden in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. "Ich hatte nicht vor, wieder nach Hause zu gehen. Ich habe einen Haufen Drogen gekauft und wollte nicht mehr aufwachen", gibt Bam gegenüber People zu. An seinem Tiefpunkt habe er gebetet: "Wenn ich nach dieser Menge an Drogen und Alkohol wieder aufwache, dann zeige mir bitte die schönste Augenweide der Welt – und ich brauche einen hellbraunen Pitbull." Am nächsten Tag sei er aufgewacht und habe Dannii zufällig am Pool getroffen. Als sie sich verabschiedet haben, habe sie gemeint, dass sie nach Hause muss, um mit ihrem hellbraunen Pitbull Gassi zu gehen.

Für Bam scheint es Schicksal gewesen zu sein, Dannii zu treffen. Nur vier Monate nach ihrem Kennenlernen hielt der TV-Star auch schon um die Hand seiner Freundin an – und sie sagte Ja. "Wir sind einfach ein wirklich gutes Team. [...] Sie ist alles, was ich mir je gewünscht habe", erklärt er im Interview.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / captiancreamstain Bam Margera im März 2023

Instagram / bam__margera Dannii Marie und Bam Margera

Instagram / danniimarieofficial Bam Margera und Dannii Marie



