"7 vs. Wild" Staffel vier: Stehen die Kandidaten schon fest?

Zu Beginn des Jahres ging bereits die dritte Staffel 7 vs. Wild zu Ende. Ob und wann es eine vierte Staffel geben wird, stand zu dem Zeitpunkt in den Sternen. Doch jetzt deutet Ex-Kandidat Jens Knossalla (37) alias Knossi an, bereits Infos zu den neuen Folgen zu haben. Wie er in einem TikTok-Stream ausplaudert, sind die neuen Kandidaten auf ihn zugekommen, um Tipps für die Herausforderung "7 vs. Wild" zu bekommen. Namen nannte der Streamer nicht. Allerdings meint er nun schon wieder viel zu viel über die neue Staffel zu wissen – und das nicht von Show-Erfinder Fritz Meinecke (35). Damit gibt er den Fans Anlass, zu spekulieren, dass die Sendung sich vielleicht sogar schon in der Produktion befinde.

Knossis Wissen mache ihm aber eines klar: "Das Konzept dieses Mal ist ganz anders als alles, was ihr euch vorstellen könnt." Bereits in der vergangenen Staffel hatte die Produktion die Kandidaten nicht wie zuvor allein, sondern im Team in die Wildnis geschickt – eine erste gravierende Veränderung. Zum Drehort konnte oder wollte der 37-Jährige nichts sagen. Im Netz hält sich das Gerücht, dieses Mal werde in Neuseeland gedreht, allerdings hartnäckig. Für Knossi selbst ist eine erneute Teilnahme nicht auszuschließen, und das, obwohl er vergangenes Jahr eigentlich nicht mehr wollte: "Ich hatte letztes Jahr gar kein Bock mehr [...] und jetzt denke ich, ich muss wieder irgendetwas Wildes erleben."

Nach der dritten Staffel "7 vs. Wild" hielt sich die Motivation für eine weitere Season nicht nur bei den Kandidaten in Grenzen. Auch Fritz, der die Show ursprünglich aus dem Boden stampfte, zweifelte. Aus seiner Sicht müsse sich einiges ändern. Immerhin musste der Outdoor-Experte beim letzten Mal zusammen mit Partner Survival Mattin nach nur wenigen Tagen abbrechen. Der Grund? Sie konnten kein trinkbares Wasser finden. "Jetzt kommt natürlich die Frage: Staffel vier, was macht man? Ich kann in der Sekunde keine Antwort geben", meinte Fritz nachdenklich in einem YouTube-Video.

Instagram / knossi Knossi bei "7 vs. Wild"

Instagram / survival.mattin.official Fritz Meinecke und Survival Mattin, Outdoor-YouTuber

