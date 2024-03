Liebe bestätigt: Hier küssen sich Joe Jonas und Stormi Bree!

Joe Jonas (34) und Stormi Bree (33) haben ihre Beziehung jetzt mit einem Kuss in Australien bestätigt! Der Jonas Brothers-Star und die US-amerikanische Schauspielerin besuchten am Wochenende Down Under ein Sportevent – und dabei konnten sie die Finger nicht voneinander lassen: Auf diesen Schnappschüssen, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, küssen sich der Musiker und seine neue Freundin total leidenschaftlich. Auch ansonsten schien die Stimmung ziemlich ausgelassen zu sein: Auf weiteren Pics genießen sie gemeinsam ein Bowls-Spiel, lachen zusammen und erfrischen sich mit Getränken.

Die Liebesgerüchte rund um Joe und Stormi brodeln schon seit einigen Wochen: Nachdem seine Schwägerin Priyanka Chopra (41) ein mittlerweile gelöschtes Foto von den beiden Turteltauben auf Social Media veröffentlichte, machten immer wieder Spekulationen die Runde. Seitdem wurden Joe und seine neue Flamme an verschiedenen Urlaubsorten, darunter Cabo San Lucas und Aspen, gesichtet. Es ist jetzt jedoch das erste Mal, dass es Kussfotos von den beiden gibt.

Vor seiner Beziehung mit Stormi hatte Joe eine langfristige Beziehung mit der Schauspielerin Sophie Turner (28), die er seit 2017 datete, sich verlobte und schließlich 2019 in zwei separaten Zeremonien heiratete. Das Paar begrüßte 2020 seine erste Tochter Willa und zwei Jahre später seine zweite Tochter Delphine. Dennoch reichte der Frontmann der Band im September des vergangenen Jahres die Scheidung von Sophie ein und sie einigten sich im folgenden Monat auf eine vorläufige Sorgerechtsregelung für ihre Töchter.

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, 2022

