Alles wieder gut? Ben Affleck und Jennifer halten Händchen!

Seit Wochen wird nun schon spekuliert, dass Jennifer Lopez (54) und ihr Ehemann Ben Affleck (51) in einer Liebeskrise stecken. Insider sprechen sogar von Scheidung. Doch jetzt scheinen der Schauspieler und die Sängerin zeigen zu wollen, dass zwischen ihnen offenbar alles gut ist. Daily Mail liegen diese spannenden Bilder vor: Händchenhaltend verließen sie am Donnerstag die Abschlussfeiern von Bens Tochter Violet (18)! Dabei unterhielten sie sich angeregt. Solche Liebesbekundungen waren zuletzt eher weniger bei ihnen gesehen worden.

Denn gemeinsame Events absolvierten sie immer weniger. Jennifer promotete ihren neuen Netflix-Film "Atlas" ohne die Begleitung ihres Mannes, was die Gerüchteküche nur noch mehr zum Brodeln brachte. Umso überraschender dann, als sie am Dienstag schon gemeinsam gesichtet wurden. Jedoch zogen die "On the Floor"-Interpretin und der "Gone Girl"-Star eher ernstere Mienen und sahen im Gegensatz zu den neuen Bildern nicht sehr glücklich aus.

Was bei ihnen letztendlich wirklich los ist, wissen nur Ben und Jennifer selbst. Laut einem Insider wohnen sie derzeit nicht zusammen. "Sie leben immer noch getrennt", erklärte ein Informant gegenüber People. Der Workload der 54-Jährigen soll einer der Gründe für die derzeitige Distanz sein: "Jennifer ist zurück in Los Angeles, um für die Tour zu proben. Es scheint ihr gut zugehen. Sie ist sehr auf die Arbeit konzentriert."

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im November 2023

Getty Images Jennifer Lopez auf der "This is Me...Now: A Love Story"-Premiere im Februar 2024

