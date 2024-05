Johnny Wactors (†37) Mutter verrät neue Details zum Überfall

Am Samstag hallte eine schockierende Nachricht durch Hollywood. "General Hospital"-Star Johnny Wactor wurde im Alter von 37 Jahren erschossen. Seine Mutter beschreibt nun im Gespräch mit Us Weekly die grausame Tat. Demnach habe sich der Angreifer an seinem Auto zu schaffen gemacht und dabei eine Maskierung getragen. "Als er das sah, wusste er sofort, dass etwas nicht stimmte, und so trat er vor seine Kollegin", erklärt Scarlett Wactor. Nachdem er den Ernst der Lage erkannt habe, sei er zurückgewichen und habe die Hände hochgenommen. In dem Moment sei er vom Täter erschossen worden.

Jetzt fordert die Mutter des Hollywoodstars Gerechtigkeit. Dem Magazin gegenüber verrät sie: "Ich habe die Polizei gefragt, ob sie irgendwelche Spuren haben, und sie sagten, sie hätten zwar einige, allerdings sei es ein langer Prozess." Zuvor hatte ein Mitglied des Stadtrates versichert, dass die Polizei Überstunden machen würde, um den Fall so schnell wie möglich zu lösen. Der Verlust ihres Sohnes sei für Scarlett ein besonders herber Schlag, da sie vor wenigen Monaten schon den Vater ihrer Kinder verloren habe.

Viele Freunde und Kollegen des Schauspielers trauern um den 37-Jährigen. Die Barkeeperin Anita Joy war die Frau, die Johnny bei dem Überfall beschützen wollte. Sie schrieb auf Instagram: "Er wurde von einem Feigling sinnlos getötet, ohne Rücksicht auf das wundervolle Leben, das er stehlen würde. [...] Mein Herz ist gebrochen und ich bin unglaublich wütend. Mein einziger Trost ist zu wissen, dass ich bei ihm war und er nicht allein sein musste."

Johnny Wactor, Schauspieler

Johnny Wactor, Seriendarsteller

