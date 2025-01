Johnny Wactors Mordfall: Ein Täter zu Haftstrafe verurteilt

Es gibt Entwicklungen zu den Gerichtsprozessen rund um Johnny Wactors (✝37) Mord. Der Schauspieler, bekannt aus der Serie "General Hospital", wurde in den frühen Morgenstunden des 25. Mai 2024 in der Innenstadt von Los Angeles erschossen. Im Laufe der Ermittlungen wurden insgesamt vier Tatverdächtige festgenommen, von denen zwei wegen Mordes angeklagt sind. Am heutigen Tag wurde laut Deadline einer der zwei anderen Beteiligten, der 22-jährige Frank Olano, wegen Beihilfe zum Mord und illegalen Waffenbesitzes zu einer Haftstrafe verurteilt – er muss für fünf Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Der 19 Jahre alte Leonel Gutierrez, der wegen versuchten Raubes und schweren Diebstahls angeklagt ist, soll seine Strafe ebenfalls heute bekommen. Ihm drohen bis zu vier Jahre und acht Monate Haft.

Die 18-jährigen Verdächtigen Robert Barceleau und Sergio Estrada wurden laut Staatsanwaltschaft des Mordes und weiterer Vergehen wie versuchten Raubes angeklagt. Robert muss zusätzlich mit einem Strafschärfungsmerkmal wegen Mordes während eines Raubüberfalls rechnen, was eine lebenslange Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung bedeuten könnte. Die zwei Angeklagten werden am 22. Januar wieder vor Gericht erwartet – ob dann bereits ihre Urteile gefallen werden, ist unklar. Die Ermittlungen haben darüber hinaus ergeben, dass die Tat im Zusammenhang mit einer lokalen Straßengang steht, die mit Diebstählen von Katalysatoren in Verbindung gebracht wird.

Johnny Wactor spielte von 2020 bis 2022 in der beliebten Serie "General Hospital" die Rolle des Brando Corbin und erlangte durch diese Figur weltweite Bekanntheit. Neben seiner Schauspielkarriere arbeitete er regelmäßig als Barkeeper, um sich finanziell abzusichern. Am Abend des 25. Mai 2024 kehrte er gerade nach einem Bartending-Job mit einem Kollegen zu seinem geparkten Auto zurück, als er die Männer dabei ertappte, wie sie versuchten, den Katalysator seines Fahrzeugs zu stehlen. Bei der Konfrontation wurde Johnny tödlich verletzt.

Getty Images Johnny Wactor, Schauspieler

Instagram / johnnywactor Johnny Wactor im November 2022