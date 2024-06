"General Hospital"-Folge erinnert an Johnny Wactor (†37)

Jetzt wird Johnny Wactors Tod auch bei General Hospital aufgegriffen. Der Schauspieler, der von 2020 bis 2022 den Charakter Brando Corbin in der Krankenhausserie gespielt hatte, wurde im vergangenen Monat bei einem Überfall erschossen. Die Macher der Show zollen Johnny nun in der aktuellen Folge Tribut. Am Ende der Episode, die am Dienstagabend in den USA ausgestrahlt wurde, erschien eine Titelbildkarte mit einem Foto des "Supercell"-Darstellers. Auf der Karte stand geschrieben: "In liebevoller Erinnerung an Johnny Wactor".

Bereits kurz nach dem Bekanntwerden von Johnnys Tod äußerte sich das "General Hospital"-Team zu dem tragischen Vorfall und erklärte: "Die gesamte 'General Hospital'-Familie ist untröstlich über Johnny Wactors vorzeitiges Ableben. Er war wirklich einzigartig, und es war ein Vergnügen, jeden Tag mit ihm zu arbeiten. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei seinen Angehörigen." Und auch Johnnys Serienkollegen meldeten sich zu Wort. Unter anderem brachte Laura Wright, die in der Show Carly Corinthos verkörpert, auf X ihre Trauer zum Ausdruck: "Es bricht mir das Herz. Was für ein unglaublicher Mann. Ich schicke Liebe und Gebete an Johnnys Familie."

Doch wie kam es zu dem tragischen Tod des Schauspielers? Berichten zufolge soll Johnny in Begleitung einer Kollegin in Los Angeles unterwegs gewesen sein, als sich einige maskierte Männer an seinem Auto zu schaffen machten. "Als er das sah, wusste er sofort, dass etwas nicht stimmte, und so trat er vor seine Kollegin", erklärte seine Mutter Scarlett Wactor gegenüber Us Weekly. Als er erkannt habe, wie ernst die Lage wirklich sei, habe Johnny die Hände hochgenommen, wurde aber laut seiner Mutter in dem Moment von dem Angreifer erschossen.

Johnny Wactor, Seriendarsteller

Johnny Wactor, Schauspieler

