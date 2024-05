Schauspieler Johnny Wactor wurde bei Überfall erschossen

Traurige Neuigkeiten aus den USA: Am Samstagmorgen wurde Schauspieler Johnny Wactor erschossen. Das bestätigt seine Mutter gegenüber TMZ. Der "General Hospital"-Star sei mit zwei seiner Kollegen in Los Angeles unterwegs gewesen, als sie drei Männer an seinem Auto sahen. Laut Aussage seiner Mutter wollten die drei Männer einen Abgaskonverter von Johnnys Auto klauen. Angeblich soll der Schauspieler nicht versucht haben, die Räuber aufzuhalten oder anzugreifen. Dennoch haben die Männer auf ihn geschossen und sind daraufhin geflohen – sie wurden bisher nicht gefasst. Notärzte seien schnell zur Stelle gewesen, dennoch ist Johnny um drei Uhr morgens im Krankenhaus verstorben.

Johnny war durch die Serie "General Hospital" bekannt geworden und hatte sich eine große Fanbase erarbeitet, bevor seine Rolle des Brado Corbin aus der Show gestrichen wurde. Seine Fans trauern nun im Netz um ihn. "Ich glaube das einfach nicht. Ich bete für seine Familie und Freunde", schreibt ein User auf X, während zwei weitere schockiert kommentieren: "So ein sinnloser Tod. Ruhe in Frieden, Johnny. Das ist einfach so traurig" und "Mein Herz bricht für seine Liebsten. Das ist alles so schmerzhaft. Absolut tragisch."

Johnny ist nicht der einzige aus dem Cast der Show, der kürzlich verstorben ist. Im vergangenen Jahr waren zwei weitere Stars der Show, Billy Miller (✝43) und Tyler Christopher, gestorben. Johnny ist jedoch der Jüngste, er wurde nur 37 Jahre alt. Zu seinen größten Auftritten gehören unter anderem auch Rollen bei "Criminal Minds", "The OA" und "NCIS". Er hinterlässt seine Mutter und zwei jüngere Brüder.

Getty Images Johnny Wactor, Schauspieler

Instagram / johnnywactor Johnny Wactor im November 2022

