Sofia Mattsson zollt ihrem Co-Star Johnny Wactor (†) Tribut

Johnny Wactor hat auch bei Sofia Mattsson eine große Lücke hinterlassen. Die gebürtige Schwedin spielte in der US-Serie "General Hospital" die Frau des verstorbenen Schauspielers und vermisst ihn schmerzlich. "Wir haben so viele tolle Erinnerungen geteilt, so viele Tränen und Lachen auf und abseits des Bildschirms", betont sie im Interview mit People und zollt ihrem Co-Star anschließend mit liebevollen Worten Tribut. Johnny sei sehr hilfsbereit gewesen und habe alle stets unterstützt: "Er kannte den Namen von jedem. Er war einfach freundlich zu allen. Er war superalbern. Er brachte einen immer zum Lachen und sorgte dafür, dass man sich wohl und wie zu Hause fühlt."

Die TV-Bekanntheit habe viele schöne Tage mit dem 37-Jährigen am Set verbracht. An eine Sache erinnere sie sich besonders gerne zurück: "Ich habe es wirklich geliebt, als wir eine Storyline hatten, in der wir unser Baby verloren haben, denn das war etwas, das wir wirklich gemeinsam durchgemacht haben", erklärt Sofia. Johnny habe diese Erfahrung in seiner Rolle sehr bewegend umgesetzt: "Es war so schön, ihm dabei zuzusehen, wie er die Realität, Vater zu werden, zu einer Realität für sich selbst machte."

Johnny wurde Ende Mai auf offener Straße erschossen. Nach einer Schicht in einer Bar ging er mit seiner Kollegin Anita Joy zu seinem Auto, wo er drei Diebe erwischte, die ein Teil seines Fahrzeugs klauen wollten. "Er stieß auf sie und dachte, sein Wagen würde abgeschleppt. Also sagte er etwas zu den Kerlen, wie 'Hey, schleppt ihr ab?' Als er sich dann umdrehte, sah er, was passierte, und stellte sich vor seine Kollegin. Und dann haben sie ihn erschossen", erklärte sein Bruder gegenüber DailyMail. Der Schuss traf ihn in die Brust – doch obwohl schnell Notärzte bei ihm waren, verstarb er wenige Stunden nach der Tat im Krankenhaus.

Johnny Wactor, Schauspieler

Johnny Wactor, Seriendarsteller

