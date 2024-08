Johnny Wactors Mordfall: Polizei plant mehrere Verhaftungen

Es gibt neue Entwicklungen im tragischen Mordfall von Johnny Wactor (✝37): Wie TMZ berichtet, habe das Los Angeles Police Department am Donnerstagmorgen Durchsuchungsbefehle zugestellt und plane nun "mehrere Verhaftungen" vorzunehmen. Mitglieder der Gang Florencia 13 sollen in Verbindung mit dem Mord des "General Hospital"-Stars stehen. Laut den Behörden sollen die am Tatort gefundenen Fingerabdrücke dabei geholfen haben, den Fall zu lösen. Mehr Details sind bislang noch nicht bekannt.

Der Mord ereignete sich am 25. Mai. Seine Mutter, Scarlett Wactor, beschrieb die grausame Tat gegenüber US Weekly: Der 37-Jährige habe drei Männer angesprochen, die sich in der Nacht zum Samstag im Zentrum von Los Angeles an seinem Auto zu schaffen gemacht hatten. "Als er das sah, wusste er sofort, dass etwas nicht stimmte", erinnerte sich Scarlett bitter zurück. Einer von ihnen habe unvermittelt auf ihren Sohn geschossen.

Rund drei Wochen nach seiner Ermordung wurde Johnny die letzte Ehre erwiesen: Er wurde in der Summerville Baptist Kirche in South Carolina beigesetzt. Fox News zufolge wurde der Gottesdienst unter anderem von seiner Mutter Scarlett und seinen Brüdern Grant und Lance gehalten. Neben der Familie sollen auch viele Freunde und Wegbegleiter des Verstorbenen anwesend gewesen sein.

Johnny Wactor, Seriendarsteller

Johnny Wactor, Schauspieler

