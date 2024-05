Kann sich Betty Taube vorstellen, eine Familie zu gründen?

Wie stellt sich Betty Taube (29) ihr späteres Leben vor? Am Rande der Premiere von "Bad Boys: Ride or Die" verrät die GNTM-Berühmtheit im Gespräch mit Promiflash, was sie sich für ihre Zukunft wünscht. "Ich bin schon richtig altmodisch", gibt sie preis und erklärt: "Ich hätte gern ein Haus. Irgendwo auf dem Land, Kinder, die da im Garten herumspielen, ein Hund, der da herumrennt." Dennoch betont Betty, sich damit keinen Druck zu machen. "Ich bin jetzt erst mal Single", stellt die Influencerin klar.

Die Trennung von ihrem Freund ist noch gar nicht so lange her. "Ich bin frisch getrennt. Seit drei Wochen ungefähr", verriet Betty ebenfalls im Promiflash-Interview. Doch von Trennungsschmerz war der 29-Jährigen nichts anzumerken: "Irgendwie war diese Trennung eine richtige Befreiung", erklärte sie. Auf der Suche nach einer neuen Beziehung scheint die Moderatorin derzeit nicht zu sein: "Ich war noch nie in meinem Leben so richtig alleine, weil immer eine Beziehung sofort nach der anderen kam. Und jetzt muss ich erst mal lernen, wie das geht. Aber ich glaube, ich bekomme das gut hin."

Betty wurde durch ihre Teilnahme bei der neunten Staffel von Germany's Next Topmodel bekannt. Sie schied zwar im Halbfinale aus, dennoch ist sie seither aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken: So stand sie auch schon als Schauspielerin vor der Kamera – unter anderem übernahm sie in der Serie "Meme Girls" die Rolle der Marla Mint. Doch auch als Moderatorin konnte sich die Ex von Koray Günter (29) schon beweisen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Betty Taube, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / bettytaube Betty Taube, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Dachtet ihr, dass sich Betty mal eine kleine Familie wünscht? Ja! Das konnte ich mir schon denken. Nein, das überrascht mich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de