Nun offiziell: Millie Bobby Brown und Jake haben geheiratet!

Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) haben geheiratet! Das bestätigte nun der Vater des Bräutigams, Jon Bon Jovi (62), zu Gast bei "The One Show". "Sie sind großartig, sie sind absolut fantastisch. Es war eine sehr kleine Familienhochzeit und die Braut sah umwerfend aus und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann", schwärmte der Musiker. Die Schauspielerin und das Model gehen bereits seit 2021 gemeinsam durchs Leben. Vergangenes Frühjahr hielt Jake dann um die Hand seiner Liebsten an.



