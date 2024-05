Jake Bongiovi und Millie erstmals nach Hochzeit gesehen!

Die beiden wirken so glücklich, wie es wohl nur ein frisch verheiratetes Paar tun kann: Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) wurden nun bei einem gemeinsamen Spaziergang durch New York City gesichtet – und zwar nur wenige Tage, nachdem Jakes Papa Jon Bon Jovi (62) ihre heimliche Hochzeit bestätigte! Wie glücklich die beiden Turteltauben nach ihrem großen Tag sind, machen jetzt Bilder deutlich, die Daily Mail vorliegen: Es strahlte nämlich nicht nur das frisch getraute Ehepaar um die Wette – auch der glänzende Ehering an Jakes Finger ist auf den Aufnahmen kaum zu übersehen!

Auch eine Woche nach ihrer heimlichen Hochzeit wirkt es, als wären die zwei noch im Flitterwochenmodus: Selig lächelnd schlendern Millie und Jake Hand in Hand durch die Straßen, während sie sich immer mal wieder verliebte Blicke zuwerfen. Die Stranger Things-Darstellerin trägt in Kombination mit einem Crop-Top eine lässige, tief sitzende Hose und eine Schirmmütze. Ihr frisch angetrauter Ehemann macht wiederum in Jeansshorts und einem cremefarbenen Pullover eine gute Figur. Beide tragen schwarze Sonnenbrillen, die ihre freudigen Gesichtsausdrücke allerdings nicht vor den Paparazzi verbergen können! Verstecken wollen sie ihr Glück anscheinend aber auch nicht mehr: Auf einem Bild winkt Millie sogar fröhlich in die Kamera.

Mit der Geheimnistuerei scheint nun sowieso Schluss zu sein. Spätestens nachdem Jakes Vater die Gerüchte um die Hochzeit des jungen Paares bestätigt hatte, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. In der "The One Show" verriet der berühmte Musiker: "Sie sind großartig, sie sind absolut fantastisch, es war eine sehr kleine Familienhochzeit und die Braut sah umwerfend aus und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann."

