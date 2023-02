Ann-Kathrin Götze verkündet: Sie will nach Dubai ziehen!

Ziehen sie etwa bald um? Ann-Kathrin (33) und Mario Götze (30) lernten sich schon vor über 10 Jahren kennen und lieben. 2018 feierten die beiden Turteltauben ihre romantische Traumhochzeit auf Mallorca. Nur ein Jahr später haben sie ihre Liebe mit Söhnchen Rome (2) gekrönt. Seitdem genießen sie ihr gemeinsames Familienleben und bereisen die Welt. Jetzt spricht Ann-Kathrin über ihre großen Umzugspläne!

In ihrer Instagram-Story startete die Influencerin eine Fragerunde, in der ihre Follower Behauptungen über Ann-Kathrin in den Sticker schreiben sollten. Auf diese Gerüchte ging sie dann in weiteren Storys ein. Ein neugieriger Fan schrieb: "Du ziehst nach Dubai", woraufhin die Influencerin nur antwortete: "100% wahr!" Ihr Liebster scheint von dem Umzug jedoch noch nichts zu wissen. Auf einer Pressekonferenz wurde Mario auf die Pläne seiner Frau angesprochen, worauf er nur antwortete: "Das ist mir neu."

Die Stadt ist beiden aber alles andere als fremd. Schon häufiger verbrachte die Familie um den Kicker Urlaube in den Arabischen Emiraten. Im vergangenen Jahr ließ Ann-Kathrin ihre Follower wissen, wie gerne sie dort Zeit ihre verbringt. "Dubai ist ein so sicherer und schöner Ort. Eine Stadt mit so vielen Nationalitäten und Kulturen", schwärmte sie damals in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Mario und Ann-Kathrin Götze, November 2017 in Oberhausen

Instagram / annkathringoetze Mario und Ann-Kathrin Götze mit Sohn Rome

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome im Dezember 2022

