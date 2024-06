Jenna Dewan feiert den elften Geburtstag von Tochter Everly

Jenna Dewan (43) scheint in ihrem Mutterglück vollends aufzugehen. Die Schauspielerin steht aktuell kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes. Nun feierte sie aber erst einmal einen anderen besonderen Tag: Ihr erstgeborenes Kind, Töchterchen Everly Tatum, wurde am 31. Mai elf Jahre alt. Zu diesem Anlass teilte die baldige Dreifachmama eine Reihe von supersüßen Bildern aus dem Leben des jungen Mädchens. Unter dem Instagram-Beitrag beschreibt sie, wie emotional sie dieser Tag mache und wie stolz sie auf ihre Tochter sei: "Evie, du bist unglaublich, weise, innerlich und äußerlich wunderschön, magisch, kreativ, einzigartig, inspirierend und wirklich rund um die Uhr wahnsinnig lustig. Es ist das außergewöhnlichste Geschenk, deine Mutter zu sein."

Auf den Bildern ist die 11-Jährige unter anderem zusammen mit ihrer schwangeren Mama bei einem Fotoshooting, stolz mit einer Menge Trophäen in der Hand und beim Eisessen zu sehen. Die Follower der "The Wedding Year"-Darstellerin freuen sich sichtlich mit ihr zusammen: "Ich vergöttere dieses kleine Geburtstagsmädchen so sehr", kommentierte Schauspielkollegin Michelle Monaghan (48) den Beitrag und auch Odette Annable (39) schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag, Evie! Wir sind stolz auf dich". Bei einer Sache scheinen sich auffallend viele Fans einig zu sein: "Sie sieht ganz wie ihr Papa aus", bemerkte nicht nur ein Follower. Tatsächlich scheint Everly (11) ihrem Vater Channing Tatum (44) wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein!

Channing und Jenna heirateten im Jahr 2009, nachdem sie sich drei Jahre zuvor bei gemeinsamen Dreharbeiten zum Film "Step Up" kennengelernt hatten. Fünf Jahre nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter reichten die Tänzerin und der "Magic Mike"-Darsteller die Scheidung ein. Obwohl inzwischen beide in neuen Beziehungen leben und Jenna bereits ihr zweites gemeinsames Kind mit Steve Kazee (48) erwartet, stehen sie immer noch gemeinsam vor Gericht: Wegen Rückerstattungsansprüchen, Unterhaltszahlungen und Anwaltskosten konnte noch keine Einigung zwischen den Ex-Partnern gefunden werden. Wie ein Insider gegenüber Entertainment Tonight verriet, sollen sie aber bestrebt sein, den Rechtsstreit bald zu beenden: "Jenna und Channing wollen beide, dass es vorbei ist."

Instagram / jennadewan Everly Tatum, Tochter von Jenna Dewan und Channing Tatum

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan, Schauspieler

