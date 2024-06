Keine Krise? Justin Timberlake und Jessica "stärker denn je"

Wie steht es eigentlich um die Ehe von Jessica Biel (42) und Justin Timberlake (43)? Seit 2019 halten sich hartnäckige Gerüchte, dass die beiden Sänger knietief in einer Liebeskrise stecken. Damals wurde dem "Mirrors"-Interpreten eine Affäre mit seinem Co-Star nachgesagt. Ein Insider ist sich nun aber sicher, dass die Ehe der Schauspieler mittlerweile wieder in einem guten Zustand ist. "Es gab einige sehr schwierige Zeiten, aber sie haben daran gearbeitet und sind stärker denn je daraus hervorgegangen", erklärt er gegenüber Life & Style und fügt hinzu: "Justin hat sich bewährt. Er hat sich Jessicas Vertrauen verdient und ist ein besserer Mann, Ehemann und Vater [für ihre Söhne Silas und Phineas] geworden."

Bereits vor wenigen Tagen berichtete eine Quelle gegenüber OK!, dass Justin das Vertrauen seiner Liebsten mittlerweile wieder zurückgewinnen konnte: "Jessica vertraut ihm und fühlt sich in ihrer Beziehung gefestigt". Was Außenstehende über ihre Beziehung denken, interessiere sie dabei wohl herzlich wenig. "Die Leute können skeptisch sein, aber Jessica ist zuversichtlich, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat", verriet er weiter.

Doch wie kam es überhaupt zu den Affärengerüchten? Vor rund fünf Jahren waren Fotos aufgetaucht, die Justin sehr vertraut mit der Schauspielerin Alisha Wainwright (34) zeigten – die Spekulationen um einen möglichen Seitensprung verbreiteten sich daraufhin wie ein Lauffeuer. Auf Instagram gab der Ex von Britney Spears (42) dann zu, einen Fehler gemacht zu haben: "Ich habe an diesem Abend viel zu viel getrunken und ich bedauere mein Verhalten. Ich hätte es besser wissen müssen. Das ist nicht das Beispiel, das ich meinem Sohn geben möchte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass ihre Krise die Liebe von Jessica und Justin wirklich gestärkt hat? Ja, auf jeden Fall! Nein, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de