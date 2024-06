So reagiert Cardi B auf kritische Kommentare zu ihrem Körper

Cardi B (31) lässt sich von ihren Hatern nichts gefallen! Nach einer Performance in Las Vegas sah die Rapperin sich mit Bodyshaming-Kommentaren von Fans konfrontiert. Sie nimmt es mit Humor, wie sie in ihrer Instagram-Story beweist. Die Musikerin filmt sich dabei, wie sie Pfannkuchen mit Ahornsirup isst. "Ich werde für meinen Körper beleidigt, ich bin so traurig", sagt sie dabei mit offensichtlich sarkastischem Unterton. "Alle sagen, dass ich so dick aussehe und mein Hintern so dick ist", ergänzt sie mit einem gespielten Schniefen.

Einige Fans feiern den Rap-Star auf X für seine Reaktion. "Ich liebe es, wie sie darüber scherzen und weitermachen kann. Das zeigt ihre Reife", schreibt ein User. "Es interessiert sie überhaupt nicht, was andere sagen! Ich liebe dich, Cardi B", schließt sich ein weiterer an. Andere User vertreten wiederum eine andere Meinung. "Niemand hat behauptet, dass du dick bist. Wir haben gesagt, dass die Schönheitseingriffe verrückt aussehen", stellt ein Nutzer klar. "Keiner hat das gesagt. Sie haben geäußert, dass sie mit BBL [Brazilian Butt Lift] aufhören soll. Sie sah für mich auch davor super aus", erklärt ein anderer.

Die optische Veränderung der Sängerin seit ihrem ersten öffentlichen Auftritt im Jahr 2015 in dem Reality-Format "Love & Hip Hop: New York" fällt auf. In den sozialen Netzwerken stand die "WAP"-Interpretin öffentlich zu ihren Eingriffen im Laufe der Jahre. Dabei reagierte sie auf abfällige Nachrichten nicht immer mit Humor. "Ich hatte Angst, auf Social Media live zu gehen, ich hatte Angst, ein Bild zu posten. Ich hatte Angst, in den Klub zu gehen und dann am nächsten Tag zu sehen, was die Leute über mich sagen", gab sie ehrlich in einem Interview mit 360 with Speedy zu.

Instagram / iamcardib Cardi B im Mai 2024

Getty Images Cardi B, Musikerin

