Trotz seines Zustands: Heinz Hoenigs Ehefrau bleibt positiv!

Aufgrund schwerwiegender gesundheitlicher Probleme liegt Heinz Hoenig (72) seit einigen Wochen im Krankenhaus. Währenddessen kann er sich auf seine Frau Annika besonders verlassen – und die bleibt trotz seines Zustands weiterhin optimistisch! Im Interview mit RTL betont sie: "Es nützt nichts, zu jammern, das bringt mich nicht weiter. Ich halte mich einfach an dem Glauben fest, dass sich alles zum Guten wenden wird." Sie habe ihrem Mann gesagt "Egal, wie lange es dauert, was lange währt, wird gut" – so sei ihre Oma auch immer durch schwere Zeiten gekommen. "Wir können jetzt vielleicht keinen Sprint hinlegen, aber es ist halt ein Marathon. Und mit jedem kleinen Schritt kommen wir näher ans Ziel", führt sie weiter aus.

Auch wenn die zweite lebensrettende Operation bisher nicht stattfinden konnte, lässt sich die ausgebildete Krankenschwester davon nicht unterkriegen. Sie werde immer an der Seite des Schauspielers bleiben, egal was passiert – so wie sie es sich bei ihrer Hochzeit versprochen hatten. "In guten wie in schlechten Zeiten. Definitiv, ja", erklärt Annika und fügt hinzu: "Ich habe meinen Mann aus Liebe geheiratet und für mich gehört alles mit dazu. Selbst, wenn er später auf Pflege angewiesen wäre, dann bin ich da, Tag und Nacht."

Annika war es auch, die erst kürzlich ein Update zum Gesundheitszustand des "Das Boot"-Darstellers gab: Heinz sei erneut ins künstliche Koma versetzt worden und müsse beatmet werden. "Seit gestern lassen sie ihn wieder wach werden, er ist teils bei Bewusstsein, teils schläft er", berichtete sie im Interview bei "Punkt 12". Die Ärzte seien aber zuversichtlich, was eine baldige Operation betrifft. "Die Ärzte haben entschieden, sie würden operieren. Das ist für mich erst mal ein gutes Gefühl, sie würden operieren, aber der Zustand muss sich stabilisieren", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

Anzeige Anzeige

Instagram / heinz_hoenig_official Heinz Hoenig, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de