Vicky Pattison in Sorge: Bekommt Ercan Vaterschaft gebacken?

Vicky Pattison (36) und ihr Verlobter Ercan Ramadu wollen sich noch diesen Sommer das Jawort geben. Die TV-Bekanntheit möchte den Rest ihres Lebens mit dem Social-Media-Star verbringen. In einer Sache hat sie allerdings Bedenken, was ihren zukünftigen Ehemann angeht: Wird er einmal ein guter Papa sein? "Ich mache mir Sorgen. Manchmal wache ich nachts schweißgebadet auf und denke: 'Ich glaube einfach nicht, dass Ercan die Aufgabe der Vaterschaft bewältigen kann'", äußert die Britin ihre Sorge im "The Secret To"-Podcast. Doch auch sie sei noch hin- und hergerissen, was das Thema betrifft. Mal könne sie es gar nicht abwarten, ihre "kleine Familie zu vergrößern", doch schon am nächsten Tag habe sie "solche Angst vor all diesen Dingen, die man einfach nicht kennt."

Einem Insider zufolge sei es immer Vickys Wunsch gewesen, Mama zu sein. Gegenüber TMZ betont die Quelle: "Vicky wollte schon immer Mutter werden, sie ist sehr mütterlich und ein sehr großzügiges Mädchen. Sie will wirklich, dass das passiert, aber es ist ziemlich stressig. Sie will einfach nur Mutter sein, das ist ihr Traum, jenseits von Ruhm oder Realityshows." Die 36-Jährige glaube zudem, dass es die Beziehung mit ihrem Partner "besser und stärker" machen werde. Der Informant vermute außerdem, dass Vicky sich "unerfüllt" fühlen könnte, wenn sie keinen Nachwuchs bekäme.

Ihr Kinderwunsch beschäftigt die Beauty schon seit geraumer Zeit. Da die ehemalige Geordie Shore-Teilnehmerin und Ercan Ende 2022 der Meinung waren, noch keine gemeinsamen Kinder bekommen zu wollen, sorgte sie vor: "Gestern haben Ercan und ich unsere Reise zum Einfrieren von Eizellen begonnen. Es hat lange auf sich warten lassen und ich habe immer wieder gesagt, dass ich es tun werde", erklärte sie damals auf Instagram. Sorge, um ihre biologische Uhr müsse Vicky deswegen nun nicht mehr haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, "Geordie Shore"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / vickypattison Ercan Ramadu und Vicky Pattison, Internet-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Vicky Bedenken verstehen? Ja, diese Bedenken haben vermutlich die meisten vor dem ersten Kind. Sie sollte sich auf jeden Fall sicher sein, bevor sie schwanger werden will. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de