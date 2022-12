Kein Kinderwunsch: Vicky Pattison ließ Eizellen einfrieren

Will Vicky Pattison (35) jetzt Nachwuchs – oder doch nicht? In Sachen Kinderwunsch ist es bei ihr ein Auf und Ab. Das kommuniziert die Geordie Shore-Bekanntheit auch gerne mit ihrer Community: So weinte sie zum Beispiel schon im Netz, weil ihr Verlobter Ercan Ramadan noch keine Kinder will – änderte danach aber direkt ihre Meinung und stellte klar, sich selbst noch nicht als Mutter zu sehen. Jetzt berichtete Vicky, dass sie vorsorglich einige ihrer Eizellen hat einfrieren lassen.

"Gestern haben Ercan und ich unsere Reise zum Einfrieren von Eizellen begonnen. Es hat lange auf sich warten lassen und ich habe immer wieder gesagt, dass ich es tun werde", berichtete sie in ihrem Podcast "The Secret To". Vicky habe eine natürliche Schwangerschaft immer wieder aufgeschoben – weil sie einfach noch nicht bereit für Kinder sei. "Ich habe einfach auf den Moment gewartet, in dem ich sage: 'Ich habe ein Haus und ich liebe dich, Ercan, und wir wissen, dass wir zusammen sein werden, und ich möchte jetzt ein Baby mit dir haben'", erzählte der Realitystar. Dieser Moment sei aber einfach nicht gekommen, weswegen Vicky sich für den Schritt des Einfrierens entschieden habe.

"Mir wurde klar, dass man, wenn man auf den Moment wartet, in dem einem ein Licht aufgeht und man sagt: 'Oh ja, ich bin bereit, Mutter zu werden', möglicherweise sogar die Gelegenheit verpasst, ein paar gute Eizellen einzufrieren", führte Vicky weiter aus. Jetzt habe sie immerhin vorgesorgt.

Instagram / vickypattison Vicky Pattison und Ercan Ramadan im November 2022

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, "Geordie Shore"-Bekanntheit

Instagram / vickypattison Ercan Ramadan, Vicky Pattison und ihr Hund, Oktober 2022

