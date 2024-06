Bei königlichem Besuch: Prinzessin Anne trägt einen Bauhelm!

So hat man Prinzessin Anne (73) wahrscheinlich noch nie gesehen! Bei einem königlichen Besuch in Portsmouth war die Schwester von König Charles III. (75) fast nicht wiederzuerkennen. Auf den Bildern, die OK! vorliegen, tauschte die Princess Royal mal eben ihre typischen Rockanzüge und Kleider gegen ein Paar Schlaghosen in Kombination mit einer passenden Anzugjacke aus. Ganz leger trug sie dazu ein Paar Loafers. Vor allem ein Detail sticht beim Anblick des Royals ins Auge: Auf dem Kopf trägt die Prinzessin einen weißen Bauhelm!

Doch Annes Kopfbedeckung ist keineswegs ein fragwürdiges modisches Statement, sondern diente ausschließlich ihrer Sicherheit. Denn der Besuch der Britin ging zur HMS Victory, einem Linienschiff, das Anfang der 1760er-Jahre einst für die Royal Navy gebaut wurde. Das National Museum of the Royal Navy hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Flaggschiff zu restaurieren und somit für künftige Generationen zu erhalten.

Wenn Anne nicht im Dienste der königlichen Familie unterwegs ist, verbringt sie ihre Zeit gerne zu Hause. "Sie schätzt ihre Zeit zu Hause und ihre Zeit mit Tim (69), der Familie, den Hunden und den Pferden", plauderte Sohn Peter Phillips (46) im Interview mit Sky News Australia aus. "Sich zu entspannen und zu einer gewissen Normalität zurückzufinden, ist ein wirklich wichtiger Teil ihrer Wochenplanung", betonte der Spross der Prinzessin.

Prinzessin Anne, Royal

Peter Phillips und Prinzessin Anne

