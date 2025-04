Prinzessin Anne schwärmt von Camillas Einfluss auf Charles

Prinzessin Anne (74) hat offen über das außergewöhnlich gute Verhältnis zu ihrer Schwägerin Königin Camilla (77) gesprochen. In einem Interview mit dem Magazin Tatler lobte die Britin die Bedeutung, die Camilla im Leben von König Charles (76) habe. Anlass war die gemeinsame Italienreise des Königspaares, bei der die beiden ihren 20. Hochzeitstag feierten. Anne erklärte, Camillas Einfluss auf Charles sei enorm: "Ihr Verständnis für ihre Rolle und wie viel Unterschied das für den König macht, ist wirklich beeindruckend."

In ihren Ausführungen machte Anne weiter deutlich, dass Camilla nicht nur bei öffentlichen Auftritten, sondern auch hinter den Kulissen eine tragende Rolle spielt. Sie beschrieb Camilla als "unglaublich großzügig und verständnisvoll" und erklärte, wie sehr diese ihren Bruder in stürmischen Zeiten unterstützt. So stärkte sie ihm beispielsweise den Rücken nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96), bei der Thronbesteigung oder während seiner aktuellen Krebserkrankung. Camilla achtet darauf, dass Charles täglich etwas isst, begleitet ihn zu wichtigen Terminen und sorgt dafür, dass er sich in ihrem gemeinsamen Rückzugsort Birkhall entspannen kann.

Zwischen Camilla und Charles herrschte aber nicht immer nur Harmonie. Ein Vorfall im Rahmen eines gemeinsamen Dinners vor einigen Jahren machte dies deutlich. Damals sorgte Charles bei einem Gespräch über die Schauspielerin Carli Norris für eine hitzige Szene. Während des Dinners mit Camilla und weiteren Gästen soll der jetzige König mehrmals über das Aussehen der Darstellerin gesprochen und von ihr in den höchsten Tönen geschwärmt haben. Schließlich verließ Camilla laut Zeugen verärgert den Raum. "Oh, Chas, hör endlich auf, über die Beine dieses Mädchens zu reden!", soll sie dabei gesagt haben, wie Carli im Podcast "Chicken Soup for the Soul" enthüllte.

Getty Images König Charles und Königin Camilla, April 2025

Getty Images Carli Norris, Mai 2016

