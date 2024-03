So verbringt Prinzessin Anne ihre freien Tage am liebsten!

Prinzessin Anne (73) ist dafür bekannt, eine der am härtesten arbeitenden Royals zu sein. In einem Gespräch mit Sky News Australia verrät ihr Sohn Peter Phillips (46) nun, was der viel beschäftigten Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) bei all dem Trubel am wichtigsten ist: "Sie schätzt ihre Zeit zu Hause und ihre Zeit mit Tim, der Familie, den Hunden und den Pferden." Den Marineoffizier Timothy Laurence (69) hat die Schwester von König Charles (75) vor über 20 Jahren in Schottland geheiratet. Ohne diese ruhigen Phasen mit ihren Liebsten wäre Anne nicht in der Lage, ihren vielen Verpflichtungen nachzugehen. "Sich zu entspannen und zu einer gewissen Normalität zurückzufinden ist ein wirklich wichtiger Teil ihrer Wochenplanung", berichtet ihr ältestes Kind.

Woher seine Mutter ihre Arbeitsmoral hat, ist dem 46-Jährigen natürlich klar: "Sie hatte mit ihren Eltern ziemlich gute Vorbilder, die noch in ihren 90ern arbeiteten." Die Queen war ihren royalen Pflichten sogar noch kurz vor ihrem Tod nachgegangen. Auf Schloss Balmoral hatte sie die Premierministerin Liz Truss (48) empfangen, um ihren Amtsantritt dort offiziell zu machen. Nur wenige Tage später verkündete der Buckingham Palace die traurige Nachricht: "Die Queen ist am heutigen Nachmittag friedlich auf Balmoral gestorben."

Prinzessin Anne wurde nach dem Tod der Königin eine besondere Ehre zuteil. Berichten der BBC zufolge begleitete sie den Sarg der verstorbenen Monarchin auf deren Wunsch hin bis nach Edinburgh. Früher waren die Bemühungen der Schwester von Charles nicht immer gewürdigt worden, findet ihr Sohn Peter. "In der Vergangenheit war sie nicht immer der Liebling der Medien. Aber sie hat sich davon nie wirklich beeindrucken lassen", erzählt Peter im Interview. Stattdessen habe sich Anne schon immer lieber auf ihre Arbeit konzentriert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Phillips und Prinzessin Anne

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III., die Queen und Prinzessin Anne im September 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr diesen privaten Einblick in das Leben von Anne? Sehr schön. Ich wünschte, sie würde mehr von sich erzählen. Ich glaube, sie möchte eigentlich nicht, dass ihr Sohn Privates über sie preisgibt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de