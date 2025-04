Selten: Prinzessin Anne ist mit ihrem Mann auf Dienstreise

Am Donnerstag reiste Prinzessin Anne (74) für eine Gedenkveranstaltung in die Türkei. Unterstützung bekam sie dabei von einer besonderen Begleitung: Die Schwester von König Charles III. (76) hatte nämlich ihren Ehemann, Vizeadmiral Timothy Laurence (70), mitgenommen. Wie Hello! berichtet, besuchten sie gemeinsam das sogenannte Çanakkale-Märtyrer-Denkmal anlässlich des 110. Gedenktages des Gallipoli-Feldzugs. Dabei handelt es sich um einen historischen Moment während des Ersten Weltkriegs auf der gleichnamigen türkischen Insel, an dem auch die britischen Truppen beteiligt waren. Die Bilder zeigen, wie Anne eine emotionale Rede hielt und zusammen mit Timothy einen Blumenkranz niederlegte. Für die Royal-Fans sicher ein schöner Moment, um einen seltenen Blick auf das Ehepaar zu werfen, denn so oft treten sie nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit auf.

Anne und Timothy sind seit 1992 verheiratet – für die Princess Royal ist es bereits die zweite Ehe. Von 1973 bis 1992 war sie mit Mark Phillips verheiratet, mit dem sie ihre beiden Kinder bekam. Die beiden ließen sich nach 19 Jahren Ehe scheiden: Zwar sind die Gründe dafür nicht näher bekannt, allerdings soll Mark während der Ehe mit der britischen Prinzessin immer wieder untreu gewesen sein. Unter anderem bekam er in dieser Zeit zwei weitere Kinder mit Affären. Zu einer Art Rosenkrieg kam es dennoch nicht – Anne und Mark sollen nach ihrer Scheidung ein freundschaftliches Verhältnis hegen.

Mit Timothy schien Anne dann aber doch den Richtigen gefunden zu haben. Familie steht für die 74-Jährige über allem. Nicht nur, dass sie eine enge Bindung zu ihren Geschwistern und Kindern hat – auch Haustiere spielen für sie eine wichtige Rolle. Wenn sie nicht gerade zu wichtigen Terminen erscheint, genießt Anne am liebsten die Gesellschaft ihrer Lieben und ihrer Tiere. Das verriet ihr Sohn Peter Phillips (47) vergangenes Jahr in einem Interview mit Sky News Australia. "Sie schätzt ihre Zeit zu Hause und ihre Zeit mit Tim, der Familie, den Hunden und den Pferden", plauderte Peter aus dem royalen Familiennähkästchen. Ruhige Phasen, Entspannung und vor allem ein Stück Normalität seien für seine Mutter wichtig, um ihre Pflichten als Royal gut ausüben zu können.

Getty Images Prinzessin Anne, 2024

Getty Images Prinzessin Anne mit ihrem Ehemann Timothy Laurence, Februar 2024

