Fünfter Hochzeitstag: Barbara Meier teilt süße Erinnerungen!

Barbara Meier (37) und Klemens Hallmann haben heute einen besonderen Grund zum Feiern: Sie sind fünf Jahre verheiratet. Anlässlich des Jahrestags lässt die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin ihre Trauung in Venedig mit dem Unternehmer Revue passieren – und zwar mit einer emotionalen Diashow auf Instagram! "So ein wunderschöner Tag und Erinnerungen, die für ewig bleiben werden! Kann gar nicht glauben, dass das schon fünf Jahre her ist", schwärmt das Model.

Neben ihrem traumhaften Brautkleid mit XXL-Schleppe sind in dem kurzen Clip auch die gigantische Hochzeitstorte sowie die Eheringe festgehalten. Damit aber noch nicht genug an Nostalgie: Das pompöse Abendprogramm wird ebenfalls ins Gedächtnis gerufen – Akrobatik- und Lichtshow inklusive. "Wow, du sahst wunderschön aus", "Ein Traum" oder "Danke, dass wir an eurem schönsten Tag teilhaben durften", lauten dabei nur einige der begeisterten Fan-Nachrichten in der Kommentarspalte.

Im April 2016 hatte die 37-Jährige ihre Beziehung zu dem Österreicher öffentlich gemacht. Rund drei Jahre später gaben sich Barbara und Klemens das Jawort. Barbara nahm seinen Familiennamen an, nutzt aber für öffentliche Auftritte weiterhin ihren Geburtsnamen. Die Geburt ihrer beiden Töchter in den Jahren 2020 und 2022 machte ihr Liebesglück schließlich perfekt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann

Anzeige Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu dem Throwback-Video? Einfach nur traumhaft schön! Na ja, mir ist das alles etwas zu viel. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de