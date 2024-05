Schwanger? Barbara Meier äußert sich zu den Spekulationen

Barbara Meier (37) spricht Klartext. Nachdem das Model ein Video auf Instagram teilte, in dem sie verschiedene Kleider für das Filmfestival in Cannes anprobiert, wurden Gerüchte laut, dass die zweifache Mama erneut schwanger ist. "Bist du wieder schwanger?" oder "Ich sehe wieder einen Babybauch", waren nur zwei von vielen Kommentaren, die eine Schwangerschaft vermuteten. Ist an den Spekulationen etwas dran? "Nein, bin ich nicht", erklärte Barbara in der Kommentarspalte. Dahinter fügte sie noch einen lachenden Smiley. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin scheint die Gerüchte also locker zu nehmen.

Andere sahen die Spekulationen hingegen kritisch. "Ernsthaft? Was ist das für eine übergriffige Frage?", ärgerte sich beispielsweise Schauspielerin Claudelle Deckert (50). "Das ist ein natürlicher Bauch, den man hat, wenn man auch ein Hohlkreuz hat und überhaupt hat jede Frau ein kleines Bäuchlein. Gott, dieser bescheuerte Schlankheits-Shit", wetterte der Unter uns-Star weiter. "Was ist denn das schon wieder für eine anmaßende Frage? Sie hat zwei Kinder geboren, ist doch logisch, dass man da keinen super flachen Bauch mehr hat. Und falls sie schwanger sein sollte, wird sie es sicherlich zu einem von ihr gewählten Zeitpunkt preisgeben und nicht weil jemand in den Kommentaren danach fragt", meinte auch ein anderer Follower.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann durfte Barbara bereits zwei Töchter auf der Welt begrüßen. Die kleine Marie-Therese hatte 2020 das Licht der Welt erblickt. Zwei Jahre später wurde ihre Tochter Emilia Elise geboren. Ihre beiden Töchter halten die 37-Jährige und der Unternehmer jedoch von der Öffentlichkeit fern.

Getty Images Barbara Meier in Cannes, 2024

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier, Ehepaar

