Für Ehe mit Ben Affleck? J.Lo schraubte Karriere herunter

Gerüchten zufolge kriselt es zwischen Jennifer Lopez (54) und ihrem Mann Ben Affleck (51). Immer wieder kommt es zu Spekulationen, dass das Ehepaar kurz vor der Trennung steht. Ein Grund für die Krisenstimmung soll J.Los hohes Arbeitspensum sein. Im Gespräch mit AP News verrät die Sängerin allerdings, dass sie ihre Karriere schon deutlich heruntergeschraubt hat! Demnach habe sie in den vergangenen "paar Jahren" ihre Termine im Kalender reduziert, damit alles etwas "langsamer werde" und sie öfter zu Hause bei ihrer Familie sein kann.

Die Sängerin scheint sich während des Gesprächs aber auch einzugestehen, dass es auf Außenstehende anders wirken könnte. Immerhin ist die 54-Jährige nicht unbedingt für einen entspannten Lebensstil bekannt. Jennifer gilt als Arbeitstier, das bestätigte ihr auch ihr Filmkollege Sterling K. Brown (48): "Du bist eine Macherin, Baby. Nur damit du es weißt." Die Schauspielerin selbst will davon nichts wissen: "Auch wenn es so aussieht, als ob ich die ganze Zeit im Fiebertempo unterwegs bin, bin ich eigentlich nur noch halb so schnell wie vor ein paar Jahren." Früher habe sie quasi alles auf einmal gemacht. Jetzt widme sich die "On The Floor"-Interpretin nur noch den Dingen, "die wirklich aufregend" oder "inspirierend" für sie sind. Obwohl J.Lo der Meinung ist, inzwischen etwas kürzerzutreten, sehe ihr Ehemann das anders. "Sie hat begonnen, ihre Arbeitsverpflichtungen hochzufahren, was Ben zermürbt", berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly.

Ob sich J.Lo und der "Deep Water"-Darsteller bei diesem Thema noch einig werden und ihre Ehe retten können? Die Beziehung der beiden war wohl schon von Beginn an turbulent: Anfang der 2000er waren sie bereits ein Paar und wollten heiraten – trennten sich jedoch kurz vor der geplanten Hochzeit. Im Jahr 2021 feierten sie dann aber ihr Liebes-Comeback und traten ein Jahr später gemeinsam vor den Traualtar.

Anzeige Anzeige

ActionPress Jennifer Lopez bei der "Atlas"-Filmpremiere in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr der Meinung, J.Lo sollte für die Ehe mit Ben in ihrer Karriere noch kürzer treten? Ja, das finde ich schon. Nein, auf gar keinen Fall! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de